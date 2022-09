Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Am Aktienmarkt ist es auch nach einigen verlustreichen Tagen nicht zu einer Erholung gekommen, so die Analysten der Helaba.



Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) habe aufgrund einer schwachen Wall Street ins Minus gedreht und am Tagestief bei 12.140 Punkten 0,7% im Minus geschlossen. Entwarnung sei mithin nicht zu geben, denn Belastungs- und Unsicherheitsfaktoren gebe es weiterhin reichlich. Immerhin stünden heute mit Ausnahme des deutschen Konsumklimaindex keine wichtigen Datenveröffentlichungen auf dem Programm, sodass von dieser Seite keine negativen Überraschungen zu befürchten seien. Das technische Bild bleibe mit dem seit Jahresanfang bestehenden Abwärtstrend getrübt und erste Indikationen würden auf eine sehr schwache Eröffnung schließen lassen. Ein Rückgang bis unterhalb von 11.500 Punkten scheine möglich. (28.09.2022/ac/a/m)



