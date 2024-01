Ausblick: Mit dem Rückfall unter die Haltelinie bei 16.529 auf ein neues Monatstief habe sich die Abwärtstendenz im DAX weiter verschärft.



Das Long-Szenario: Auf der Oberseite habe das Juni-Top bei 16.427 gestern knapp verteidigt werden können, damit sei die erste Hürde nun am Tief vom 5. Januar (16.449) zu finden. Oberhalb des Juli-Hochs und nach einer Schließung der frischen Kurslücke bei 16.572 würde sich das Kursgeschehen dann zunehmend stabilisieren, wobei für erste neue Long-Impulse auch das Gap vom Dienstag bei 16.622 geschlossen und das Verlaufshoch vom 6. Dezember bei 16.727 überboten werden müsste. Darüber könnte die 16.800er Marke angesteuert werden.



Das Short-Szenario: In der Gegenrichtung könne der erste Halt jetzt direkt am Juni-Top bei 16.427 festgemacht werden. Gehe der DAX unterhalb dieses Levels aus dem Handel und unterbiete auch das gestrige Tagestief, müsste mit einem Test des Mai-Tops bei 16.332 gerechnet werden. Darunter sollte das Zwischenhoch vom 3. Juli bei 16.209 stützend wirken, bevor es um die beiden August-Tops (16.060/16.043) und die 16.000er Marke gehen würde. (18.01.2024/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX brach gestern am markanten Juli-Hoch nach unten durch und setzte um 0,8% auf einen Endstand bei 16.432 zurück, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Auch zur Wochenmitte sei die Bilanz für den deutschen Leitindex tiefrot geblieben - nach negativen Sitzungen am Montag und Dienstag hätten die Blue Chips die Verluste am gestrigen Mittwoch noch einmal ausgeweitet und seien unter das Juli-Top zurückgefallen. Dabei hätten die Notierungen schon zur Eröffnung bei 16.400 ein 172 Zähler breites Abwärts-Gap in den Chart gerissen und seien - vom frühen Tageshoch bei 16.436 abgesehen - im Tief bis auf 16.345 abgerutscht. Zur Schlussglocke habe das Aktienbarometer schließlich wieder bei 16.432 Punkten notiert.