Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der DAX® ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) konnte sich gestern stabilisieren, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Die Haltezone aus der 50-Tages-Linie (akt. bei 15.748 Punkten) und den verschiedenen Hoch- und Tiefpunkten bei rund 15.700/15.600 Punkten habe das Aktienbarometer als Sprungbrett genutzt, ohne dabei die erneute Abwärtskurslücke von vorgestern bei 15.889/15.772 Punkte schließen zu können. Diese Weichenstellung stehe vermutlich heute an, denn das Aktienbarometer dürfte freundlich in den letzten Handelstag der Woche starten. Als ein wesentlicher Katalysator diene dabei der S&P 500®, der gestern mit 4.221 Punkten den höchsten Schlusskurs seit August 2022 habe verbuchen können. Noch wichtiger sei dabei aber zweifelsfrei der Sprung über die hier oftmals diskutierte Schlüsselmarke von 4.200 Punkten. Beim DAX® markiere eine weitere Kurslücke - das Abwärtsgap aus der Vorwoche (16.080 zu 16.144 Punkte) - die nächste wichtige Hürde. Zum Wochenabschluss noch ein Blick auf die höhere Zeitebene: Auf Wochenbasis könnten die deutschen Standardwerte die x-te Kerze mit markanter Lunte ausprägen. Dieses Phänomen unterstreiche nochmals die Relevanz der eingangs angeführten Bastion. (02.06.2023/ac/a/m)