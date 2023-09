In den USA würden die zweijährigen Staatsanleihen bei 5,12% rentieren - nur einen Tick unterhalb der Mehrjahreshochs. Auch die zehnjährigen würden eine Rendite (4,50%) abwerfen, die viele Anleger ins Grübeln bringe, ob sie besser auf Anleihen statt auf Aktien setzen würden. Jüngster Auslöser für den Anstieg sei die FED gewesen, die eine weitere Zinsanhebung für 2023 in Aussicht gestellt habe. Die Märkte würden mittlerweile später erst mit den ersten Zinssenkungen rechnen.



Aus technischer Sicht seien die kurzfristigen Aussichten für den (deutschen) Aktienmarkt auch nicht gut. Der DAX sei heute Nachmittag unter 15.400 Punkte gefallen und habe damit die Tiefs von Juli und August bei 15.456 und 15.468 Zählern unterschritten. Außerdem entferne er sich immer weiter von der für den langfristigen Trend wichtigen 200-Tage-Linie. Sollte nicht schnell die Wende kommen, würden weitere Rücksetzer drohen. Erste Anlaufstelle wäre im negativen Fall das Gap von Ende März und die Kante bei 15.342 Punkten. Im Anschluss wäre Platz bis zur runden 15.000-Punkte-Marke, die jedoch nicht nur psychologische Relevanz habe.



Es bleibe die Hoffnung, dass die großen Anleger nicht die Nerven verlieren und dem Aktienmarkt treu bleiben würden. Argumente für steigende Kurse seien zurzeit zweifelsohne rar. Andererseits liege noch sehr viel Cash an der Seitenlinie, das investiert werden wolle. Rein technisch betrachtet warte man jedoch ab. (25.09.2023/ac/a/m)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die Aussagen der US-Notenbank von letzter Woche, in diesem Jahr möglicherweise noch einmal die Zinsen anzuheben, würden immer noch nachwirken, so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Die Anleiherenditen würden steigen, die Aktienkurse fallen. Jetzt habe der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) sogar ein neues Mehrmonatstief markiert und so ein Verkaufssignal generiert. Bis dahin könne es jetzt abwärts gehen.