Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Zunächst war beim DAX® (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) gestern alles im Lot, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



So habe das Aktienbarometer die Erholung der letzten Tage bis zum Nachmittag fortsetzen können. Interessanterweise hätten die deutschen Standardwerte dabei das Anschlusspotenzial von 400 Punkten aus der kurzfristigen Bodenbildung ausgeschöpft und zudem die Abwärtskurslücke vom August bei 13.510/13.526 Punkten geschlossen. Im weiteren Handelsverlauf habe der DAX® dann allerdings einen scharfen U-Turn vollzogen. Aufgrund der beachtlichen Hoch-Tief-Spanne von 380 Punkten rücke nun bereits wieder die 50-Tages-Linie (akt. bei 13.215 Punkten) in den Mittelpunkt. Zusammen mit der zu Wochenbeginn gerissenen Aufwärtskurslücke (13.166 zu 13.121 Punkte) entstehe hier ein wichtiger Haltebereich, welcher heute Morgen unmittelbar unter Druck geraten dürfte. Eine weitere wichtige Unterstützung bestehe in Form der alten Ausbruchsmarken bei 13.050 Punkten, die gleichzeitig als Nackenlinie der unteren Umkehr der letzten Handelstage fungieren würden. Entsprechend würde ein Rebreak dieser Bastion die vorangegangene Stabilisierung zunichtemachen.



Auch aus den USA komme keine Unterstützung: Während beim S&P 500® (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) der Erholungstrend seit Juni wackle, habe gestern alle Mitglieder des NASDAQ 100® (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) Kursverluste hinnehmen müssen. (14.09.2022/ac/a/m)

