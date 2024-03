Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) setzte auch in dieser Woche seine Rekordfahrt fort und überschritt am Mittwoch erstmals in seiner Geschichte die Marke von 18.000 Punkten, so die Experten der BNP Paribas in einer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Immer noch günstigBergauf sei es zuletzt nicht nur, aber vor allem aufgrund der wohl bevorstehenden Zinswende in der Eurozone gegangen. So halte etwa der griechische Notenbankchef noch vor der Sommerpause zwei Zinsschritte für "vernünftig". Und: Mit Blick auf die Bewertung sei der DAX auch nach der jüngsten Rekordjagd noch immer nicht zu teuer: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr belaufe sich auf 12,4 - deutlich weniger als das historische Mittel von rund 15. Gut möglich also, dass der DAX immer noch ein wenig Luft nach oben haben könnte. Gehe es nach dem Momentum-Indikator, der die Schwungkraft der jüngsten Kursveränderungen messe und aktuell einen Wert von rund 80 aufweise, sei der deutsche Leitindex hingegen kurzfristig heiß gelaufen. Es bleibe also spannend. (15.03.2024/ac/a/m)