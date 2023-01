Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Am Aktienmarkt machen sich die nachlassenden US-Zinsfanasien positiv bemerkbar, so die Analysten der Helaba.Der DAX habe im Hoch bei 15.095 Punkten notiert und den Handel 0,7% höher bei 15.058 beendet. Seit Jahresbeginn habe der Index um 1.100 Punkte zugelegt. Mit den deutlichen Gewinnen in einer so kurzen Zeit steige aber das Risiko für eine Korrektur.Das technische Bild sei zwar konstruktiv, inzwischen komme es aber zu einer überkauften Marktlage, die das Anstiegspotenzial begrenzen dürfte. Insofern sollte eine vorübergehende Verschnaufpause nicht überraschen, zumal von den heute anstehenden Datenveröffentlichungen kein großer Markteinfluss zu erwarten sei. Erste Indikationen würden zunächst aber auf eine Eröffnung oberhalb der Marke von 15.100 Punkten schließen lassen. (13.01.2023/ac/a/m)