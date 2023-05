Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Leitindex DAX konsolidiert in einer breiten Zone unterhalb von 16.000 Zählern, berichten die Analysten der Helaba.Ernsthafte Versuche, nach oben auszubrechen, gab es in der letzten Woche nicht und so scheinen die Risiken auf der Unterseite zuzunehmen, so die Analysten der Helaba. Der niedrige ADX weise darauf hin, dass der vorherige Aufwärtsimpuls an Kraft verloren habe und der sinkende MACD mahne ebenfalls zur Vorsicht. Sollte die 21-Tagelinie bei 15.848 Punkten nachhaltig gebrochen werden, trübe sich das Bild weiter ein. Rücksetzer zunächst in den Bereich 15.650/700 und folgend bis in die Zone um 15.500 könnten nicht ausgeschlossen werden. (15.05.2023/ac/a/m)