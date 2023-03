- SDAX (ISIN DE0009653386 / WKN 965338) rein Software AG, VERBIO, Wüstenrot & Württembergische (ISIN DE0008051004 / WKN 805100)/ raus CropEnergies (ISIN DE000A0LAUP1 / WKN A0LAUP)/, Hensoldt, JENOPTIK.



Der DAX sei um -1,33%, der MDAX um -2,21% und der TecDAX um -0,57% gefallen.



Der Dow Jones sei um -1,19%, der S&P 500 (ISIN US78378X1072 / WKN A0AET0) um -1,10% und der Nasdaq-Comp. (ISIN XC0009694271 / WKN 969427) sei um -0,74% gesunken.



Der Immobilienkonzern Vonovia (ISIN DE000A1ML7J1 / WKN A1ML7J) habe im vergangenen Jahr von Mietsteigerungen und der Übernahme der Deutsche Wohnen profitiert und Umsatz und operatives Ergebnis merklich steigern können. Unterm Strich hätten aber Abschreibungen von nahezu EUR 1,3 Mrd. für einen Verlust von EUR 669 Mio. gesorgt. Der Dividendenvorschlag sei auf EUR 0,85 (Vj.: EUR 1,66) nahezu halbiert worden.



Für das laufende Geschäftsjahr seien die Aussichten infolge gestiegener Zinsen und Kosten in der Bauwirtschaft trotz einer stabil erwarteten Entwicklung auf der Ertragsseite nicht rosig. Die Erlöse sollten auf EUR 6,4 bis EUR 7,2 Mrd. (Vj.: EUR 6,26 Mrd.) steigen, das operative Ergebnis dagegen auf EUR 1,75 Mrd. bis EUR 1,95 Mrd. (Vj.: EUR 2,04 Mrd.) zurückgehen.



Rohöl sei erneut deutlich unter Druck geraten. Auslöser seien Sorgen gewesen, dass sich die Krise der Banken ausweite und dies die konjunkturelle Entwicklung belasten könnte.



Die Erwartung kleinerer Zinsschritte durch die FED habe dem US-Dollar weiter zugesetzt. Er habe leicht gegenüber dem Euro verloren. (20.03.2023/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Der DAX startete zunächst freundlich und oberhalb der 15.000-Punkte Marke in den Freitagshandel, bevor gegen Mittag der große Verfallstermin für Optionen und Terminkontrakte (Hexensabbat) für einen Richtungswechsel sorgte, so die Analysten der Nord LB.Am Nachmittag habe dann eine schwache Wall Street infolge eines erneuten Ausverkaufs im US-Bankensektor belastet.Heute würden die bereits kommunizierten Indexanpassungen in der DAX-Familie wirksam:- DAX rein Rheinmetall (ISIN DE0007030009 / WKN 703000)/ raus FMC (ISIN DE0005785802 / WKN 578580);- TecDAX ( ISIN DE0007203275 WKN 720327 ) rein Eckert & Ziegler (ISIN DE0005659700 / WKN 565970)/ raus VARTA (ISIN DE000A0TGJ55 / WKN A0TGJ5);