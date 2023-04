Paris (www.aktiencheck.de) - Seit mittlerweile acht Handelstagen versucht der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) vergeblich, die Marke von 15.900 Punkten per Tagesschlusskurs zu überwinden, so die Experten der BNP Paribas in einer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Schlechtere Stimmung als während der PandemieObwohl die positiven Gewinnrevisionen inzwischen überwiegen würden, zeige sich das Gros der Marktteilnehmer auf Sicht der kommenden sechs Monate pessimistisch für den DAX. Daten des Analysehauses AnimusX zufolge sei die Investitionsbereitschaft der Anleger auf den tiefsten Stand seit zwei Jahren gefallen, die Stimmung sei schlechter als zu Zeiten der Corona-Krise. Vor allem Privatinvestoren würden verstärkt auf fallende Kurse setzen und sich damit den schon seit Wochen pessimistischen Profis annähern. Spiegelbild dafür sei der Euwax-Indikator der Börse Stuttgart, an der sich vor allem Privatanleger tummeln würden. Dort sei der Anteil der Hebelprodukte, die auf einen fallenden DAX spekulieren würden, in den vergangenen Tagen deutlich angestiegen. Antizyklisch orientierte Anleger würden den Pessimismus als Chance betrachten - und zugreifen. (28.04.2023/ac/a/m)