Der Terminkalender am heutigen Montag sei relativ klein. Bei Siemens Energy (ISIN DE000ENER6Y0 / WKN ENER6Y) finde die Hauptversammlung statt. Alcon (ISIN CH0432492467 / WKN A2PDXE) und Zoom Video (ISIN US98980L1017 / WKN A2PGJ2) würden im Tagesverlauf Quartalszahlen veröffentlichen. Anleger von Infineon (ISIN DE0006231004 / WKN 623100) sollten berücksichtigen, dass die Aktie heute ex Dividende von 0,35 Euro gehandelt werde.



Im Blickpunkt stünden zum Wochenstart wieder einige Analysteneinschätzungen. Jefferies habe ITM Power (ISIN GB00B0130H42 / WKN A0B57L) von "hold" auf "buy" hochgestuft und das Kursziel von 80 auf 105 Pence erhöht. Für Nel (ISIN NO0010081235 / WKN A0B733) werde Jefferies derweil deutlich pessimistischer. Die Aktie habe Jefferies von "buy" auf "hold" abgestuft und das Kursziel von 20,00 auf 5,50 Norwegische Kronen gesenkt.



Pessimistischer werde auch Barclays - bei der Deutschen Lufthansa (ISIN DE0008232125 / WKN 823212). Das Analystenhaus habe die Aktie von "overweight" auf "equal weight" abgestuft und das Kursziel von 12,50 auf 8,50 Euro gesenkt. Die Aktie von BASF (ISIN DE000BASF111 / WKN BASF11) dürfte derweil höher in den Handel starten. Hier sehe J.P. Morgan die Chance auf einen Upgrade-Zyklus. Stifel habe die Einschätzung für BASF derweil von "hold" auf "buy" erhöht.



Im Fokus stünden zudem weiterhin die Rüstungswerte um Rheinmetall (ISIN DE0007030009 / WKN 703000) & Co. Die Aktie von Rheinmetall sei am Freitag erneut als Tagesgewinner im DAX aus dem Handel gegangen. Zudem falle der Blick auf SGL Carbon (ISIN DE0007235301 / WKN 723530). Der Kohlefaserspezialist erwäge eine Trennung vom Geschäft mit Carbonfasern und Verbundmaterialien, teile das SDAX-Unternehmen am Freitagabend mit.



Die wichtigsten asiatischen Aktienmärkte hätten am Montag keine gemeinsame Richtung gefunden. Während der japanische Leitindex Nikkei 225 (ISIN JP9010C00002 / WKN A1RRF6) seinen Rekordlauf fortsetzte und mit einem Plus von 0,3 Prozent aus dem Handel gegangen sei, sei der Hang-Seng-Index in Hongkong (ISIN HK0000004322 / WKN 145733) zuletzt um 0,7 Prozent gesunken. Der chinesische CSI 300 habe zuletzt sogar rund ein Prozent verloren. (26.02.2024/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der DAX hat sich zum Ende der vergangenen Woche hin noch einmal in Rekordlaune präsentiert, so Marion Schlegel von "Der Aktionär".Bei 17.443,74 Zählern liege nun die neue Bestmarke. Ins Wochenende habe sich der DAX mit einem Plus von 0,3 Prozent auf 17.419,33 Zählern verabschiedet. Zum Wochenstart dürfte der deutsche Leitindex noch etwas tiefer starten. Der Broker IG taxiere den DAX am Morgen 0,2 Prozent im Minus bei 17.384 Punkten.Nachdem der Großteil der Berichtssaison mittlerweile abgeschlossen sei, richte sich in der laufenden Woche der Blick in Deutschland auf die Verbraucherpreise im Februar. Diese würden am Donnerstag veröffentlicht.