Ausblick: Mit der gestrigen Sitzung habe der DAX seine jüngsten Aufwärtsambitionen zunächst untermauert. Gleichzeitig habe der Index den fünften Handelstag in Folge im Gewinn beenden und das 2024er Plus auf 9% ausbauen können.



Das Long-Szenario: Auf der Oberseite sei der Weg nach den jüngsten Rekorden unverändert frei von weiteren charttechnischen Hindernissen. Zur Orientierung würden sich jedoch die nächsten runden Hunderter-Marken heranziehen lassen. In der größeren Perspektive könnte auch die 18.500er Schwelle angesteuert werden.



Das Short-Szenario: In der Gegenrichtung habe sich die erste Unterstützung jetzt in den Bereich um 18.177 verschoben, darunter sollte weiterhin auf das Top vom 14. März bei 18.039 bzw. auf die 18.000er Schwelle geachtet werden. Der nächste Halt wäre dann am Vorwochentief bei 17.903 mit dem Verlaufshoch vom 7. März bei 17.879 zu finden, bevor das Zwischenhoch vom 1. März bei 17.817 mit der 17.800er Marke angesteuert werden könnte. Würden die Kurse dort nicht nach oben drehen, wären weitere Abgaben bis an das Tief vom 7. März bei 17.619 und die Schließung der Kurslücke vom 29. Februar bei 17.601 möglich. Darunter könnte sich schließlich eine Korrektur bis in den Bereich des Verlaufshochs vom 16. Februar bei 17.198 entwickeln. (26.03.2024/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX konnte seine Rekordjagd gestern fortsetzen und auf neue historische Höchststände ausbrechen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Starker Wochenauftakt für die heimischen Blue Chips. Während die Notierungen zum Opening bei 18.206 (Schlusskurs vom Freitag bei 18.205) nahezu unverändert in die Sitzung gestartet und noch am Vormittag auf das Tagestief bei 18.177 gefallen seien, sei der deutsche Leitindex am Nachmittag nach oben gedreht. Dabei seien die Kurse in der Spitze auf das neue Intraday-Rekordhoch bei 18.286 Punkten gestiegen und zur Schlussglocke (Close bei 18.261 Zählern) mit einem weiteren Allzeithoch auf Schlusskursbasis aus dem Handel gegangen.