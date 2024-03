Im Blickpunkt dürfte zudem Siemens (ISIN DE0007236101 / WKN 723610) stehen. Der Finanzvorstand habe gegenüber der Börsen-Zeitung positive Töne bezüglich der Jahresziele angeschlagen. Nordex (ISIN DE000A0D6554 / WKN A0D655) könnte von einem neuen Auftrag aus Südafrika profitieren.



Zudem könnten einige Analysteneinschätzungen für Bewegung sorgen. Die Privatbank Berenberg habe die Porsche AG (ISIN DE000PAG9113 / WKN PAG911) von "hold" auf "buy" hochgestuft und das Kursziel von 101 auf 109 Euro erhöht. Jefferies werde für SAP (ISIN DE0007164600 / WKN 716460) optimistischer. Das Kursziel sei hier von 200 auf 205 Euro angehoben worden. Barclays habe LVMH (ISIN FR0000121014 / WKN 853292) auf "overweight" mit einem Ziel von 937 Euro hochgestuft.



J.P. Morgan sehe für Rheinmetall (ISIN DE0007030009 / WKN 703000) und HENSOLDT (ISIN DE000HAG0005 / WKN HAG000) weiterhin ein starkes Umfeld. Und Goldman Sachs habe BASF (ISIN DE000BASF111 / WKN BASF11) und LANXESS (ISIN DE0005470405 / WKN 547040) wieder neu in die Bewertung aufgenommen: mit "neutral" und einem Kursziel von 53 Euro beziehungsweise "buy" und einem Kursziel von 29 Euro.



Die US-Börsen hätten am Montag nachgegeben. Der Dow Jones Industrial habe am Ende 0,4 Prozent im Minus bei 39.313,64 Punkten gelegen. Der marktbreite S&P 500 (ISIN US78378X1072 / WKN A0AET0) habe 0,3 Prozent auf 5.218,19 Zähler verloren. Der technologielastige NASDAQ 100 (ISIN US6311011026 / WKN A0AE1X) sei mit einem Minus von 0,3 Prozent auf 18.277,06 Punkten aus dem Handel gegangen.



Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien hätten sich am Dienstagmorgen uneinheitlich präsentiert. Der japanische Leitindex Nikkei 225 (ISIN JP9010C00002 / WKN A1RRF6) habe 0,04 Prozent tiefer geschlossen. Der CSI 300 der chinesischen Festlandsbörsen habe hingegen zuletzt 0,2 Prozent zugelegt. Der Hang Seng der Sonderverwaltungszone Hongkong (ISIN HK0000004322 / WKN 145733) habe 0,5 Prozent gewonnen. (26.03.2024/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Auch zu Beginn der neuen Woche ging die Rekordjagd bei DAX weiter, so Marion Schlegel von "Der Aktionär".Bei 18.285,58 Zählern liege nun die neue Bestmarke. Am Ende sei er am Montag mit einem Plus von 0,3 Prozent bei 18.261,31 Zählern aus dem Handel gegangen. Und am heutigen Dienstag könnte der DAX weiteren Schwung erfahren. Der Broker IG taxiere den deutschen Leitindex 0,1 Prozent höher auf 18.276 Punkte.Im Fokus stünden heute einige Geschäftszahlen. Es würden unter anderem HORNBACH (ISIN DE0006083405 / WKN 608340), Wacker Neuson (ISIN DE000WACK012 / WKN WACK01), CTS Eventim (ISIN DE0005470306 / WKN 547030), Encavis (ISIN DE0006095003 / WKN 609500) und freenet (ISIN DE000A0Z2ZZ5 / WKN A0Z2ZZ) berichten. Zudem finde der bei Adobe (ISIN US00724F1012 / WKN 871981) der Investor Day statt.