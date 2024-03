Auf Unternehmensseite sei es zum Wochenstart noch recht ruhig. Hannover Rück (ISIN DE0008402215 / WKN 840221) veröffentliche die Geschäftszahlen 2023. Im Laufe der Woche würden aber noch einige folgen: Es würden unter anderem BioNTech (ISIN US09075V1026 / WKN A2PSR2) am Mittwoch, Porsche (ISIN DE000PAG9113 / WKN PAG911) am Donnerstag und HENSOLDT (ISIN DE000HAG0005 / WKN HAG000) am Freitag berichten.



LPKF Laser (ISIN DE0006450000 / WKN 645000) berichte am Morgen über einen Großauftrag aus der Solarindustrie. Dies dürfte dem Papier Unterstützung verleihen.



Im Fokus bleibe zudem die Aktie von Rheinmetall (ISIN DE0007030009 / WKN 703000). Am Freitag habe sich nach Zahlen am Donnerstag ein weiteres Rekordhoch markieren können.



Die US-Börsen hätten am Freitag Verluste verzeichnet. Der Leitindex Dow Jones Industrial habe 0,5 Prozent auf 38.714,77 Punkte verloren. Der marktbreite S&P 500 (ISIN US78378X1072 / WKN A0AET0) habe am Freitag 0,7 Prozent im Minus bei 5.117,09 Punkten geschlossen. Und der technologielastige NASDAQ 100 (ISIN US6311011026 / WKN A0AE1X) habe zuletzt ein Minus von 1,2 Prozent auf 17.808,25 Punkte aufgewiesen.



Die asiatischen Börsen hätten sich zum Wochenauftakt mit positiven Vorzeichen präsentiert. Zentrales Thema: Anleger würden fest davon ausgehen, dass die japanische Notenbank Bank of Japan am Dienstag ihre Negativzinspolitik aufgebe. Der japanische Leitindex Nikkei 225 (ISIN JP9010C00002 / WKN A1RRF6) habe dementsprechend deutlich um 2,7 Prozent auf 39.740,44 angezogen. Der CSI 300 mit großen Werten der Handelsplätze in Shanghai und Shenzhen habe zuletzt 0,7 Prozent zulegen können. Der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong (ISIN HK0000004322 / WKN 145733) habe ein Plus von 0,3 Prozent verzeichnet. (18.03.2024/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der DAX ging am Freitag am großen Verfallstermin kaum verändert bei 17.936,65 Punkten aus dem Handel, so Marion Schlegel von "Der Aktionär".Zum Wochenstart dürfte es insbesondere nach positiven Vorgaben aus Asien wieder aufwärts gehen. Der Broker IG taxiere den deutschen Leitindex am Morgen 0,3 Prozent höher bei 17.997 Zählern. Damit rücke das Rekordhoch, das am vergangenen Donnerstag bei 18.039 Zählern markiert worden sei, wieder ins Visier.Im Fokus stünden in dieser Woche einige Notenbankentscheidungen mit Zinsentscheiden in den USA, Großbritannien, Japan und der Schweiz.