Die Europäische Zentralbank (EZB) habe die Leitzinsen am Vortag nochmals erhöht. "Mit dieser Zinserhöhung ist der Job der EZB erstmal getan. Ab jetzt schließt sich das Fenster für weitere Leitzinserhöhungen, denn die Inflation wird im Herbst deutlich sinken", so Ulrich Kater, Chefvolkswirt der DekaBank. Im Tagesverlauf würden die Inflationszahlen für Deutschland, Frankreich und Spanien erwartet, die laut Commerzbank-Ökonom Christoph Weil einen fortgesetzten Rückgang der Teuerungsrate im Juli signalisieren sollten.



Kurz vor dem Wochenende nehme die Saison der Quartalsbilanzen erst einmal eine Auszeit. Von den DAX-Konzernen lasse sich am Freitag lediglich der Chemieriese BASF in die Bücher schauen.



Ebenfalls im Fokus: die Deutsche Telekom. Nach einem überraschend starken Quartal plane T-Mobile US, eine Tochtergesellschaft der Telekom, ihre Ziele für das laufende Jahr hochzuschrauben. Zudem gebe die Unternehmensleitung optimistische Prognosen für Kundenzuwachs und operativen Gewinn. Trotz alledem seien die Zahlen nicht gut angekommen.



Zudem stünden noch die Zahlen von Exxon Mobil, Hensoldt (ISIN DE000HAG0005 / WKN HAG000), Intesa Sanpaolo sowie von Procter & Gamble auf dem Programm. (28.07.2023/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nachdem der DAX am Vortag nur knapp ein Rekordhoch verpasst hat, werden am letzten Handelstag der Woche zunächst etwas niedrigere Kurse erwartet, so Michael Schröder von "Der Aktionär".Nur 19 Punkte hätten dem deutschen Leitindex am Donnerstag zu einem neuen Allzeithoch gefehlt. Die Aussicht auf ein Ende der Zinserhöhungen in den USA und der Eurozone habe die Märkte befeuert. Heute dürfte der Nachrichten-Ticker etwas durchschnaufen.