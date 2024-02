Ausblick: Mit dem Endstand bei 16.918 Punkten stehe für den DAX auf Wochensicht ein Minus von 0,3% zu Buche.



Das Long-Szenario: Auf der Oberseite müsste der deutsche Leitindex weiterhin per Tageschluss über das Verlaufshoch 24. Januar bei 16.921 Punkten steigen. Gelinge der Break - der am Freitag um drei Zähler verpasst worden sei - könnte der nächste Vorstoß an die 17.000er Barriere und das neue Rekordhoch folgen. Darüber wäre der Weg aus charttechnischer Sicht dann wieder frei von weiteren Widerständen.



Das Short-Szenario: Würden die Notierungen zum Start in die neue Woche dagegen nach unten abdrehen, müsste zunächst auf das Zwischenhoch vom 11. Januar bei 16.839 Punkten und das Tagestief vom Donnerstag (16.822 Punkte) sowie die 16.800er Marke geachtet werden. Unterhalb dieses Levels könnte sich ein Rücksetzer an das Verlaufshoch vom 6. Dezember bei 16.727 Punkten entwickeln, bevor die beiden Kurslücken vom 24. (untere Kante bei 16.627 Punkten) und 22. Januar (untere Kante bei 16.555 Punkten) in den Fokus rücken würden. Dazwischen ließe sich noch eine Haltelinie am kurzfristigen GD50 (aktuell bei 16.611 Punkten) antragen. Knapp darunter sollte das Juli-Hoch bei 16.529 Punkten stützend wirken. (05.02.2024/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX markierte am Freitag zwar ein neues Allzeithoch bei 17.005 Punkten, konnte dieses Niveau aber nicht bis zur Schlussglocke halten, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Angeschoben von einer starken US-Vorbörse - nach Vorlage der Quartalszahlen seien die Aktien von Meta und Amazon am Freitag deutlich nach oben gesprungen - habe auch der deutsche Leitindex zulegen können. Schon zur Eröffnung bei 16.978 Punkten hätten die Blue Chips ein 119 Zähler breites Aufwärts-Gap in den Chart gerissen und sich in der Spitze bis auf 17.005 Punkte geschoben, womit die bisherige Bestmarke vom 14. Dezember um zwei Zähler übertroffen worden sei. Im weiteren Verlauf seien die Gewinne jedoch auf 0,4% zusammengeschmolzen.