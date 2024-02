Ausblick: Mit dem Tageshoch sei der DAX bis auf 20 Punkte an das aktuelle Rekordhoch vom Dienstag bei 17.050 herangelaufen.



Das Long-Szenario: Setze der deutsche Leitindex seine Kletterpartie vor dem Wochenende fort, sollte es im ersten Schritt (und per Tagesschluss) über die derzeitige historische Bestmarke gehen. Nach einem Tagesschluss oberhalb von 17.050 wäre der Weg dann wieder frei von weiteren charttechnischen Widerständen.



Das Short-Szenario: Gehe das Aktienbarometer dagegen schwächer aus der Woche, wäre zunächst auf die erste Unterstützung in Form des Zwischenhochs vom 24. Januar bei 16.921 zu achten. Würden die Blue Chips unter diesen Halt fallen, würde die Auffangzone aus dem Verlaufshoch vom 11. Januar bei 16.839 mit dem Vorwochentief bei 16.822 und der 16.800er-Marke in den Fokus rücken. Weite sich ein möglicher Rücksetzer anschließend aus, dürfte das Top vom 6. Dezember bei 16.727 auf den Prüfstand gestellt werden. Biete auch der kurzfristige GD50 (aktuell bei 16.689) keinen Halt, müsste mit einer Schließung der beiden Kurslücken vom 24. (untere Kante bei 16.627) und vom 22. Januar (untere Kante bei 16.555) gerechnet werden. (09.02.2024/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Rückblick: Der deutsche Leitindex DAX hat sich nach dem Konsolidierungstag zur Wochenmitte (-0,7%) gestern wieder von seiner positiven Seite gezeigt, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Nach dem Opening bei 16.936 (Vortagsschluss bei 16.922) seien die Kurse zwar kurzzeitig in die Verlustzone zurückgefallen und hätten das frühe Tagestief bei 16.889 Punkten markiert. In der Folge seien die Notierungen jedoch wieder nach oben gedreht und hätten erneut die 17.000er-Barriere übersprungen. In der Spitze hätten sich die Kurse bis auf 17.030 Zähler geschraubt, seien zur Schlussglocke aber wieder unter die runde Tausender-Marke zurückgerutscht.