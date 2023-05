Am Donnerstag sei der heimische Leitindex in einem dünnen Feiertagshandel bereits um 1,33 Prozent auf 16163 Punkte gestiegen. Der DAX habe damit erstmals seit Anfang 2022 über der Marke von 16.000 Punkten geschlossen.



"Der übergeordnete chart- und markttechnische Aufwärtstrend blieb trotz der zuletzt knapp zweiwöchigen Konsolidierung weiterhin intakt", so Martin Utschneider von Donner & Reuschel. "Zudem wurde gestern - wenn auch bei geringem Handel - der Widerstand bei 16.012 Zählern überschritten. Der DAX ist damit nun deutlich aus dem "Steigenden Dreieck" ausgebrochen", so der Chartexperte. Sein mittelfristiges Ziel laute daher weiter 16.600 Punkte.



In den USA sehe das Weiße Haus in den Verhandlungen über eine Anhebung der Schuldenobergrenze "stetige Fortschritte". Präsident Joe Biden sei weiter zuversichtlich, dass der Kongress die nötigen Vorkehrungen treffen werde, um einen Zahlungsausfall der US-Regierung zu vermeiden.



Mit Material von dpa-AFX (19.05.2023/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der DAX nimmt am Freitag nach der guten Entwicklung am Vatertag und den positiven Vorgaben aus den USA am heutigen Brückentag sein Rekordhoch in den Blick, so Michael Schröder von "Der Aktionär".Das sei im November 2021 bei 16.290 Punkten markiert worden. Großen Anteil an der freundlichen Stimmung habe die Hoffnung auf ein Ende des Streits um die US-Schuldenobergrenze.