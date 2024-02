Außerdem gebe die Berichtssaison in Europa noch einmal Gas mit einer Reihe an Zahlen: Es würden unter anderem Covestro, SCHOTT Pharma, Aareal Bank, SMA Solar, AIXTRON, Nordex und MTU berichten. Nach schwachen Zahlen des US-Konkurrenten Salesforce.com am Vorabend dürfte die Aktie von SAP zum Handelsstart wohl zunächst unter Druck stehen.



Im Fokus stehe außerdem der Tagesgewinner vom Mittwoch Airbus. Der Flugzeugbauer habe ein neues Allzeithoch markieren können, während der US-Konkurrent Boeing mit anhaltenden Problemen zu kämpfen habe.



Und auch der Bitcoin bleibe ganz klar im Blickpunkt der Anleger. Der Bitcoin sei gerade auf direktem Weg in Richtung Allzeithoch bei rund 69.000 Dollar gewesen. Da hätten technische Probleme bei der Kryptobörse Coinbase am Mittwochabend für Unruhe und eine deutlichen Rücksetzer bei der Kryptowährung gesorgt. Er sei zeitweise unter die 60.000-Dollar-Marke gerutscht. Zuletzt habe sich der Bitcoin aber bereits wieder auf 63.149 Dollar erholen können.



Die US-Börsen hätten sich am Mittwoch mit leichten Verlusten präsentiert. Der Leitindex Dow Jones Industrial habe 0,1 Prozent tiefer bei 38.949,02 Zählern geschlossen. Für den marktbreiten S&P 500 sei es um 0,2 Prozent auf 5.069,76 Punkte nach unten gegangen. Der technologielastige NASDAQ 100 sei am Ende mit einem Minus von 0,5 Prozent auf 17.874,50 Zähler aus dem Handel gegangen.



In Asien hätten sich die wichtigsten Aktienmärkte am Donnerstag uneinheitlich gezeigt. Der CSI 300 mit großen Werten der Handelsplätze in Shanghai und Shenzhen habe zuletzt um 1,5 Prozent zulegen können. Der Hang-Seng-Index in London habe zuletzt 0,3 Prozent im Plus gelegen. Der japanische Leitindex Nikkei 225 habe hingegen 0,1 Prozent auf 39.166,19 Punkte eingebüßt. (29.02.2024/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der DAX hat am Mittwoch seine Rekordfahrt fortgesetzt und den fünften Tag in Folge ein neues Hoch markiert, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Am Ende sei er 0,3 Prozent im Plus bei 17.601,22 Zählern aus dem Handel gegangen. Und auch die Vorzeichen für den heutigen Donnerstag seien gut. Der Broker IG taxiere den deutschen Leitindex am Morgen 0,1 Prozent höher bei 17.624 Punkten.Im Blickpunkt stünden am heutigen Handelstag die Verbraucherpreise für Deutschland im Februar. Das Statistische Bundesamt gebe diese am Donnerstagnachmittag (14:00 Uhr) anhand vorläufiger Daten bekannt. Volkswirte würden mit einer weiteren Abschwächung der Inflation rechnen. Im Januar sei die Inflationsrate auf 2,9 Prozent gesunken, den tiefsten Stand seit Juni 2021 mit einem Wert von 2,4 Prozent. Ebenfalls am Nachmittag würden in den USA Daten zu den Private Einkommen und Ausgaben im Januar erwartet.