Am Morgen habe Carl Zeiss Meditec (ISIN DE0005313704 / WKN 531370) seine Zahlen präsentiert. Der Umsatz habe deutlich gesteigert werden können, die Aktie dürfte im Plus starten. Nordex (ISIN DE000A0D6554 / WKN A0D655) habe am Morgen gemeldet, dass man aktuell für ein Konsortium bestehend aus dem finnischen Energieversorger Helen Ltd und dem Ålandsbanken Wind Power Fund die ersten Anlagen auf selbstentwickelten Hybridtürmen mit einer Nabenhöhe von 168 Metern errichte.



Im Blickfeld stünden zudem wieder einige Analysteneinschätzungen. J.P. Morgan habe das Kursziel für Vonovia (ISIN DE000A1ML7J1 / WKN A1ML7J) von 26 auf 31 Euro erhöht. Das Votum laute weiterhin "overweight". Die US-Investmentbank werde außerdem für Rio Tinto (ISIN GB0007188757 / WKN 852147) optimistischer. J.P. Morgan erhöhe hier die Einschätzung von "neutral" auf "overweight" und das Kursziel von 6.310 auf 7.000 Pence. Die Citigroup erhöhe das Ziel für Heidelberg Materials (ISIN DE0006047004 / WKN 604700) von 75 auf 80 Euro. Und die Societé Generale setze MTU (ISIN DE000A0D9PT0 / WKN A0D9PT) auf die "Preferred List" im Sektor, streiche dafür allerdings Airbus (ISIN NL0000235190 / WKN 938914).



Die US-Indices hätten zum Wochenauftakt weiter zulegen können. Letztlich sei der Dow Jones mit einem Plus von 0,4 Prozent auf 36.404,93 Zähler aus dem Handel gegangen. Der marktbreite S&P 500 (ISIN US78378X1072 / WKN A0AET0) habe 0,4 Prozent auf 4.622,44 Punkte gewonnen. Der technologielastige NASDAQ 100 (ISIN US6311011026 / WKN A0AE1X) sei um 0,9 Prozent auf 16.221,74 Zähler gestiegen.



Die asiatischen Börsen Asiens hätten sich am Morgen uneinheitlich präsentiert. Der chinesische CSI 300 mit Werten der Handelsplätze in Shanghai und Shenzhen habe zuletzt leicht im Minus notiert, während der Hang-Seng-Index in Hongkong (ISIN HK0000004322 / WKN 145733) um 0,8 Prozent gestiegen sei. Der japanische Leitindex Nikkei 225 (ISIN JP9010C00002 / WKN A1RRF6) habe 0,2 Prozent im Plus geschlossen. (12.12.2023/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der DAX hat am Montag seine Rekordfahrt fortgesetzt, so Marion Schlegel von "Der Aktionär".Am Ende sei er mit 0,2 Prozent im Plus bei 16.7943,43 Zählern aus dem Handel gegangen. Und auch am Dienstag dürfte die Rally weitergehen. Der Broker IG taxiere den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor dem Handelsauftakt rund 0,3 Prozent höher auf 16.845 Zähler. Dem DAX winke damit die beste Jahresbilanz seit dem Vor-Corona-Jahr 2019.