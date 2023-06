Im Fokus stehe zu Wochenbeginn außerdem die Aktie von Sartorius (ISIN DE0007165631 / WKN 716563). Das Unternehmen habe am späten Freitagabend eine Gewinnwarnung veröffentlicht. Die Aktie dürfte mit deutlichen Abschlägen in den Handel starten. Zudem falle der Blick auf Airbus (ISIN NL0000235190 / WKN 938914). Am heutigen Montag beginne die Paris Air Show am Flughafen Le Bourget. Und auch BYD (ISIN CNE100000296 / WKN A0M4W9) dürfte im Mittelpunkt des Interesses stehen. Der chinesische Elektroautoriese BYD wolle seine Marktanteile in Deutschland kräftig ausbauen.



Eine starke Börsenwoche in New York sei am Freitag mit moderaten Verlusten zu Ende gegangen. Der Dow Jones Industrial habe zwar zu Handelsbeginn mit 34.588 Punkten erneut ein Hoch seit Dezember erreicht. Doch in der Folge sei es sukzessive bergab gegangen - am Ende habe ein Minus von 0,32 Prozent auf 34.299,12 Punkte zu Buche gestanden. Der marktbreite S&P 500 habe 0,37 Prozent tiefer bei 4.409,59 Punkten geschlossen. Für den NASDAQ 100 sei es letztlich um 0,67 Prozent auf 15.083,92 Punkte bergab gegangen.



An den wichtigsten asiatischen Börsen sei es am Montag im Sog der Wall Street bergab gegangen. In Japan sei der Leitindex Nikkei 225 um 0,66 Prozent auf 33.706,08 Punkte gefallen. In China sei der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen in Shenzen und Shanghai um 0,93 Prozent auf 3.961,98 Punkte gesunken. Der Hang-Seng-Index (ISIN HK0000004322 / WKN 145733) der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong habe 1,38 Prozent auf 20.102,85 Punkte verloren. In den Bewegungen habe sich Unsicherheit über Chinas Wirtschaft und das Ausmaß möglicher Eingriffe widergespiegelt, um die Erholung des Landes voranzutreiben.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Seinem jüngst starken Lauf mit Rekordständen dürfte der DAX am Montag zunächst Tribut zollen, so Marion Schlegel vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Zwei Stunden vor dem Xetra-Start taxiere der Broker den deutschen Leitindex mit minus 0,58 Prozent auf 16.263 Punkte. Nach erwartungsgemäßen Notenbank-Entscheiden sei er am Freitag mit 16.427 Punkten so hoch geklettert wie nie zuvor.