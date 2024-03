Beiersdorf (ISIN DE0005200000 / WKN 520000) habe im vergangenen Jahr deutlich wachsen können. Der Umsatz sei organisch um 10,8% auf einen Rekordwert von EUR 9,5 Mrd. gestiegen, derjenige der Kernmarke Nivea sogar um 16,2% auf erstmals über EUR 5 Mrd. Der operative Gewinn (EBIT) sei auf EUR 1,268 Mrd. (Vj.: EUR 1,158 Mrd.) gestiegen. Das Unternehmen habe eine steigende Dividende sowie einen Aktienrückkauf angekündigt. Für das laufende Jahr werde ein Umsatzplus im mittleren einstelligen Bereich sowie eine leicht steigende EBIT-Marge erwartet.



Die Optikerkette Fielmann (ISIN DE0005772206 / WKN 577220) habe in der Konsumflaute Marktanteile hinzugewinnen können und 2023 nach vorläufigen Zahlen den Umsatz um 12% auf EUR 1,97 Mrd. und das operative Ergebnis (EBITDA) um 21% auf EUR 410 Mio. gesteigert. Die Dividende solle um EUR 0,25 auf EUR 1,00 je Aktie angehoben werden.



Die Aareal Bank (ISIN DE000A37FT90 / WKN A37FT9) habe ihre Risikovorsorge im vergangenen Jahr aufgrund der Unsicherheiten auf dem US-Immobilienmarkt kräftig von EUR 192 Mio. im Vorjahr auf EUR 441 Mio. erhöht. Für 2024 erwarte der Immobilienfinanzierer einen spürbaren Anstieg beim Konzernbetriebsergebnis auf EUR 300 Mio. bis EUR 350 Mio. (2023: EUR 149 Mio.).



Dem deutsch-österreichischen Konzern ams-OSRAM (ISIN AT0000A18XM4 / WKN A118Z8) sei der bislang einzige Kunde für die neue MicroLED-Technik abgesprungen, womit die neue Fabrik mit einem Investitionsvolumen von EUR 1 Mrd. im malaysischen Kulim, die in diesem Jahr eröffnet werden sollte, zunächst überflüssig sei. Die Aktie sei in den freien Fall übergegangen. Unbestätigten Gerüchten zufolge handele es sich bei dem Kunden um Apple.



Auch die Aktie von AIXTRON (ISIN DE000A0WMPJ6 / WKN A0WMPJ) habe sich nach einem enttäuschend aufgenommenen Ausblick auf Talfahrt begeben. Nach einem Umsatzplus von 36% auf EUR 630 Mio. und einem Zuwachs beim Betriebsergebnis von 50% auf EUR 157 Mio. (Marge: 25%) 2023 erwarte das Management für 2024 einen Umsatz zwischen EUR 630 Mio. und EUR 720 Mio. sowie eine EBIT-Marge von 24% bis 26%.



Der EUR habe sich gegenüber dem USD in einer engen Handelsspanne auf Vortagesniveau bewegt. Der Rohölmarkt sei gestern impulslos gewesen. Es sei zu geringen Preisrückgängen gekommen.







Während der DAX aktuell einen Rekord nach dem anderen knackt, traten die meisten anderen Indices in Deutschland und Europa mehr oder weniger auf der Stelle und zeigten insgesamt ein uneinheitliches Bild, so die Analysten der Nord LB.Die Wall Street habe sich freundlich gezeigt, nachdem der PCE-Deflator mit m/m +0,3% im Rahmen der Erwartungen gelegen habe.Der DAX sei um +0,44% gestiegen. Der TecDAX ( ISIN DE0007203275 WKN 720327 ) sei um -0,03% und der MDAX (ISIN DE0008467416 / WKN 846741) um -0,24% gefallen. Dow Jones sei um +0,12%, der S&P 500 (ISIN US78378X1072 / WKN A0AET0) um +0,52% und der NASDAQ Comp. (ISIN XC0009694271 / WKN 969427) um +0,90% geklettert.MTU (ISIN DE000A0D9PT0 / WKN A0D9PT) habe im vergangenen GJ 2023 operativ ihre Ziele und damit Rekordwerte erreicht. Trotzdem habe das Unternehmen zum ersten Mal in seiner Geschichte einen Verlust ausweisen müssen, der auf die Sonderbelastungen von EUR 1 Mrd. durch den Getriebefan-Flottenmanagementplan wegen möglicherweise fehlerhafter Teile zurückzuführen gewesen sei. Der bereinigte Umsatz sei um 19% auf EUR 6,3 Mrd. (Ziel: EUR 6,1 Mrd. bis EUR 6,3 Mrd.) und das bereinigte EBIT um 25% auf EUR 818 Mio. (angepeilt: EUR 800 Mio.) geklettert. Der bereinigte Konzerngewinn habe bei EUR 594 Mio. (+25%) gelegen. Nach IFRS habe sich ein Konzernverlust von EUR 97 Mio. ergeben. Die Dividende solle sich auf EUR 2,00 je Aktie belaufen.