Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX befindet sich seit dem Rückfall unter 16.012 in der Börsenampel-Phase "GELB", wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.Der Index habe das Kursziel 15.660 gestern nicht ganz erreicht, DAX Tief 15.713,7.Der DAX sei bald oder direkt reif für einen Zwischenanstieg zu 16.000. Ab 16.000 könnte es dann wieder neue Schwächemomente geben, so dass der DAX im Nachgang zu der wichtigen Horizontale 15.660 falle. Die Kernaufenthaltszone des DAX sei demnach in den meisten Fällen 15.660 zu 16.010, selbst dann, wenn der DAX den direkten Zwischenanstieg zu 16.000 auslasse und heute direkt zu 15.660 falle. Auch von 15.660 bestünden Anstiegschancen bis 16.000. DAX - alternativ bullisch: Oberhalb von 16.012 (Tagesschlusskurs) würden die Käufer wieder die Oberhand bekommen und könnten den DAX bis zu 16.290 hochziehen. (27.06.2023/ac/a/m)