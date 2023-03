Auch in Asien habe an den Börsen im internationalen Kontext Erleichterung über die jüngsten Entwicklungen geherrscht. In Tokio habe der Leitindex Nikkei 225 (ISIN JP9010C00002 / WKN A1RRF6) um 1,2 Prozent auf 27.333,79 Punkte angezogen. Noch etwas größer seien die Gewinne im Hongkonger Hang-Seng-Index (ISIN HK0000004322 / WKN 145733) gewesen, der technologielastig sei und im Schlepptau der US-Börse NASDAQ 1,4 Prozent zugelegt habe. Der CSI-Index mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen Shanghai und Shenzhen habe im späten Handel 1,2 Prozent gewonnen.



Im DAX stünden die Aktien von Vonovia (ISIN DE000A1ML7J1 / WKN A1ML7J) und der Deutschen Post (ISIN DE0005552004 / WKN 555200) im Fokus. Vonovia habe am Vorabend die Zahlen präsentiert und eine Dividendenkürzung angekündigt. Die Deutsche Post könnte vom positiven Quartalsbericht des US-Konkurrenten FedEx (ISIN US31428X1063 / WKN 912029) profitieren.



Zudem werde die Deutsche Bank (ISIN DE0005140008 / WKN 514000) im Tagesverlauf ihren Geschäftsbericht präsentieren. Die Aktie des Wasserstoff-Titels Nel (ISIN NO0010081235 / WKN A0B733) könnte zum Wochenschluss von einer Kaufempfehlung von Goldman Sachs profitieren - genauso wie der DAX-Titel Symrise (ISIN DE000SYM9999 / WKN SYM999), der ebenfalls ein Kauf-Votum von Goldman Sachs erhalten habe.



Auf der Konjunkturseite stehe am Nachmittag das Konsumklima der Uni Michigan im Fokus. Zudem sei heute "Hexensabbat", also Großer Verfallstag für Aktien- und Indexoptionen sowie -Futures. Es werde deshalb ein reger und relativ volatiler Handel im DAX erwartet.



(17.03.2023/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die positive Reaktion an den Finanzmärkten auf die Haltung der Europäischen Zentralbank (EZB) vom Vortag dürfte die Kurse am deutschen Aktienmarkt am Freitag noch etwas nach oben tragen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär".Der Broker IG berechne den DAX rund zwei Stunden vor dem Handelsbeginn ein halbes Prozent höher auf 15.040 Punkte. Auf Wochensicht stehe für den DAX jedoch noch immer ein Verlust von zweieinhalb Prozent zu Buche.Die US-Börsen hätten am Donnerstag mit deutlichen Gewinnen geschlossen. Sie hätten neben den zunehmenden Hoffnungen auf eine weniger rigide Geldpolitik auch von positiven Nachrichten aus dem Bankensektor profitiert. Der Leitindex Dow Jones Industrial habe nach anfänglichen Verlusten angezogen und sich mit einem Plus von 1,17 Prozent bei 32.246,55 Punkten aus dem Handel verabschiedet. Der NASDAQ 100 (ISIN US6311011026 / WKN A0AE1X), der viele zinssensible Technologiewerte enthalte, sei sogar um 2,7 Prozent hochgesprungen.