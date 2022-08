Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) wurde gestern vom Fleck weg stark verkauft, der DAX fiel von 13.931 bis 13.626, wo er auch endete, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Das Ziel 14.005 sei verfehlt worden.



Die DAX-Tageskerze von gestern spreche dafür, dass der DAX heute irgendwann zwischen 9 und 17:30 Uhr zumindest für 1 Sekunde tiefer handle als gestern. Zudem gelte: Unter 13.795 befinde sich der DAX in einem Rebound- und Abwärtsumfeld. Vor neue Wochentiefs könnte der DAX noch einen Rebound bis 13.710 zeigen, so wie schon gestern Abend. Nötig sei so etwas freilich nicht. Das klar erkennbare untere Tagesziel sei die Tageskerzenchartwolkenoberkante bei 13.550. Ab 13.550 bestünden die Chancen auf einen Abprall nach oben, zum Beispiel zurück bis 13.795, der Pre-Pandemiehoch Horizontale, der aktuellen DAX-Schicksalslinie im BIG PICTURE. (18.08.2022/ac/a/m)



