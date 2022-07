Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX-Trend ist seit 6. Juni steil abwärts gerichtet und sehr stabil, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Das avisierte neue Jahrestief unter 12.439 sei folgerichtig gestern erschienen. Was nun?



So ein Re-Test von Vorgängertiefs beinhalte zunächst stets mehr Chancen als Risiken, denn komme ein Index aus so großer Entfernung zu einem Vorgängertief, das vor einigen Monaten gehandelt worden sei, würden die Verkäufer oftmals ihre Aktivitäten eine Weile ruhen lassen und dem Index die Chance geben, auszupendeln. Kurz gesagt, egal wie bärisch die gestrige Tageskerze aussehe, das Entscheidende sei der Re-Test des Vorgängertiefs 12.439, mit der Chance auf einen Bounce nach oben. DAX-Start sei heute über 12.439, Vorbörse ca. 12.505. Der DAX habe über 12.439 Anstiegschancen, was zunächst als Bärenmarktrally deklariert werde. (06.07.2022/ac/a/m)



