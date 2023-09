Ausblick: Mit dem Schlusskurs bei 15.947 sei der deutsche Leitindex direkt an der 100-Tage-Linie aus dem Handel gegangen.



Das Long-Szenario: Für neue Impulse auf der Oberseite müsste der DAX jetzt über den GD100 springen und den Ausbruch mit einem Hochlauf an, besser noch über die 16.000er Barriere bestätigen. Gelinge der Re-Break (wichtig: auf Schlusskursbasis), hätten die Notierungen gute Chancen auf einen Sprint an das 2021er August-Hoch bei 16.030 bzw. das gestrige Tageshoch und/ oder das Verlaufshoch vom 10. August bei 16.060 Punkten. Darüber würde dann der Bremsbereich rund um 16.200 in den Fokus rücken.



Das Short-Szenario: Auf der Unterseite habe sich mit der 50-Tage-Linie (aktuell bei 15.942) eine erste Unterstützung gebildet, weitere Haltestellen seien bei 15.900 sowie an der Auffangzone bei 15.805/15.799 zu finden. Würden die Blue Chips unterhalb dieses Niveaus aus dem Handel gehen, könnte es zu einem Test des 2022er Februar-Hochs bei 15.737 und/oder des März-Tops bei 15.706 kommen, bevor die offene Kurslücke vom Montag bei 15.632 geschlossen werden müsste. Drehe der Index nach einem Gap-Close nicht nach oben, dürfte die 15.600er Marke angesteuert werden, die zusammen mit dem Tief vom Freitag bei 15.579 eine Haltezone bilde. (01.09.2023/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX konnte sich am gestrigen Donnerstag um 0,4% auf 15.947 verbessern, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Nach der schwächeren Sitzung vom Mittwoch habe sich der deutsche Leitindex gestern wieder von seiner bullishen Seite präsentiert. Bei 15.937 gestartet, hätten die Kurse zunächst das Tagestief bei 15.914 markiert und sich anschließend an die 16.000er Barriere herangeschoben. Mit dem Intraday-Top bei 16.043 hätten die Blue Chips sogar kurzzeitig über die runde Tausender-Marke steigen können, seien per Tagesschluss aber wieder unter die viel beachtete Hürde zurückgefallen. Für den August stehe mit dem Endstand bei 15.947 ein Minus von 3% zu Buche.