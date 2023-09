Ausblick: Der positive Test des Volumenmaximums habe mit dem direkten Re-Break am März-Top bestätigt werden können.



Das Long-Szenario: Nehme der DAX den Schwung mit in die heutige Sitzung, sollten die Notierungen auch über den Bremsbereich bei 15.796/15.805 und das gestrige Intraday-Top steigen. Im nächsten Schritt wäre dann ein Hochlauf an die 15.900er Marke sowie die 50-Tage-Linie (aktuell bei 15.911) möglich, bevor auch der mittelfristige GD100 (aktuell bei 15.941) überboten werden müsste. Darüber würde die 16.000er Barriere mit dem 2021er August-Hoch und den Zwischenhochs bei 16.043 bzw. 16.060 als Widerstände nachrücken.



Das Short-Szenario: Auf der Unterseite stehe dagegen wieder das März-Hoch bei 15.706 im Brennpunkt. Unterhalb dieser Haltelinie müsste mit dem nächsten Rücksetzer an das Level mit dem meisten Handelsvolumen seit März 2020 gerechnet werden. Würden die Kurse diese wichtige Unterstützung verlieren, dürfte die Auffangzone zwischen 15.600 und dem aktuellen September-Tief (15.565) angesteuert werden. Würden die Notierungen dort ebenfalls keinen Halt finden, sollte ein Test der 200-Tage-Linie (aktuell bei 15.537) einkalkuliert werden. Ein Abwärtstrendwechsel könnte einen Rückfall bis in den Bereich des August-Tiefs (15.469) und/oder der 15.400er Marke nach sich ziehen. (21.09.2023/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Für den DAX ging es am gestrigen Mittwoch dank eines Tagesgewinns von 0,8% über das März-Top zurück, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Nachdem der deutsche Leitindex am Vortag an das Volumenmaximum zurückgefallen sei, seien die Notierungen gestern wieder nach oben abgedreht. Dabei seien die Blue Chips bereits mit einem 39-Punkte-Gap bei 15.703 in die Sitzung gestartet und hätten sich - vom Rückfall auf das frühe Tagestief bei 15.699 abgesehen - sukzessive aufwärts geschoben. In der Spitze hätten die Kurse wenige Stunden vor dem US-Leitzinsentscheid das Tageshoch bei 15.810 erreicht und seien schließlich bei 15.782 aus dem Handel gegangen.