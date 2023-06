Ausblick: Mit dem Re-Break an der 16.000er Barriere und dem Sprung über das 2021er August-Hoch habe der DAX die vorangegangene Konsolidierung zunächst bullish aufgelöst.



Das Long-Szenario: Könne der deutsche Leitindex an die gestrige Aufwärtstendenz anknüpfen, sollte jetzt die offene Kurslücke vom 24. Mai bei 16.153 vollständig geschlossen werden. Komme es zu einem Gap-Close, hätten die Notierungen Platz für einen Sprint an das ehemalige Rekordhoch bei 16.290 Punkten, bevor ein Vorstoß an die amtierende Bestmarke bei 16.332 unternommen werden dürfte. Oberhalb dieser Hürde wäre der Weg aus charttechnischer Sicht dann frei von Widerständen.



Das Short-Szenario: Auf der Unterseite hätten sich die Haltestellen nach dem positiven Wochenstart nach oben verschoben. Die erste Unterstützung sei nun bei 16.030 zu finden, darunter sollte die 16.000er Barriere stützen wirken. Falle der DAX unter diesen Halt zurück, müsste auf das offene Gap geachtet werden, das gestern in den Chart gerissen worden sei und dessen untere Kante bei 15.950 verlaufe. Unterhalb dieses Niveaus könnte es zu einem Test der Haltezone um 15.900 kommen, die aktuell zusammen mit dem kurzfristigen GD50 (aktuell bei 15.865) eine Doppelunterstützung bilde. (13.06.2023/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX konnte zum Wochenstart über die 16.000er Barriere ausbrechen und 0,9% auf 16.098 zulegen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Nachdem der DAX in der vergangenen Woche 0,6% habe abgeben müssen und dabei auch unter die 16.000er Schwelle zurückgefallen sei, sei es am gestrigen Montag in die Gegenrichtung gegangen. Dabei habe das Aktienbarometer den Handel (Opening bei 16.053) bereits mit einem 103 Punkte breiten Aufwärts-Gap eröffnet und direkt im Anschluss das Tagestief bei 16.022 Zählern markiert. Von dort hätten sich die Kurse nach oben abgestoßen und sich auf das Intraday-Top bei 16.126 Punkten geschoben. Zur Schlussglocke habe der Index bei 16.098 Punkten notiert.