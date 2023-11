"Das wirkt, als sei der Boden vorerst gefunden und der Weg nach oben frei. Das kann auch so laufen. Aber es muss nicht, denn: Der Chart auf Tagesbasis zeigt, dass zwar eine wichtige Chartzone wieder unter dem Index liegt, zwei andere, noch wichtigere, aber noch darüber. Weder ist es bisher gelungen, die Ende Juli etablierte Abwärtstrendlinie zu bezwingen, die derzeit im Bereich 15.456 zu 15.469 einen Kreuzwiderstand mit den Tiefs der Monate Juli und August bildet. Noch ist die 200-Tage-Linie, die mit der Widerstandszone 15.629/15.706 Punkte den nächsten, nur knapp höher liegenden Kreuzwiderstand darstellt, auch nur in die Nähe gekommen. Was wir bislang sehen, ist nichts anderes als eine Gegenbewegung nach oben. Dynamisch zwar, aber in Dauer und Reichweite trotzdem nicht nur aus charttechnischer Sicht mit Blei an den Füßen belastet."



Als Grund sehe Gehrt die Gemengelage, die die Verkäufer bis vor einer Woche bewogen habe, in einen schon recht weit nach unten gelaufenen DAX hinein weiter auszusteigen und/oder Short-Positionen zu etablieren. Denn diese habe sich ja nicht verändert. "Die Lage ist hoch problematisch, die Perspektive erst recht. Eine längere Phase der Stagnation bei zwar vermutlich nur moderat hoher Inflation, aber dafür sehr hohen Leitzinsen, ist für die Unternehmensgewinne negativ. Und die jüngsten Quartalsergebnisse machten vielen deutlich, dass am Ende der Kette eben keine Branche ungeschoren bleibt."



Wenn man sich im Chart auf Wochenbasis ansehe, wie viel näher der DAX am Rekordhoch als am Herbst-Tief des vergangenen Jahres notiere und erkenne, dass die Erwartungen, die im Herbst 2022 eine Super-Rally befeuert hätten, nicht eingetreten seien, könnte man die steigenden Kurse auch anders interpretieren, nämlich als Gewinnmitnahmen der Short-Seller. Ob Short-Position im DAX Future oder Leerverkäufe in DAX-Aktien: Wenn die Bären Gewinne würden mitnehmen wollen, müssten sie ihre Short-Positionen neutralisieren, indem sie ihnen Long-Positionen entgegenstellen würden. Und diese Long-Trades würden die Kurse natürlich höher ziehen.



Aber wer einen Gewinn mitnehme, tue das nicht zwingend, weil man seine Meinung auf den Kopf gestellt habe, sondern beispielsweise, weil einem der Kurs als weit genug gefallen und überverkauft erscheine. Und da die Short-Seller davon ausgehen können, dass die steigenden Kurse als Konsequenz solcher Eindeckungs-Käufe Trader anziehen würden, die in die Eindeckungen hinein Long gehen würden, könne man auch darauf bauen, dass der DAX nach ihren Gewinnmitnahmen erst einmal noch höher laufe, sodass man an den dann angelaufenen Widerständen in aller Ruhe neu Short gehen könnte.



"Diese für die nächste Runde der Short-Seller lukrativen Widerstände haben wir oben genannt: Die Zonen 15.456/15.469 und 15.629/15.706 Punkte. Momentan wäre es wahrscheinlicher, dass sich der DAX spätestens in diesen Bereichen festfährt und wieder nach unten abdreht. Nur, wenn beide Zonen überwunden wären und idealerweise auch taugliche, neue Argumente das bullische Lager unterstützen, wäre der Weg nach oben wirklich wieder frei. Bis dahin gälte: "the trend is your friend" und der weist weiterhin noch abwärts." (03.11.2023/ac/a/m)







Berlin (www.aktiencheck.de) - Die Bullen schlagen zurück, scheint es, so Marktexperte Ronald Gehrt in einer aktuellen Analyse für den Online-Broker LYNX.In der Spitze habe der DAX vom Montagstief aus schon 525 Punkte gutgemacht und damit eine zuvor durchbrochene, wichtige Chartzone zurückerobert. Aber auch, wenn es sich für viele so anfühle: Bullisch sei der DAX damit noch nicht, wie Ronald Gehrt erkläre.Die Zone 14.816 zu 15.060 Punkte sei die Nackenlinien-Zone des breit angelegten Topps gewesen, das sich 2021 herausgebildet habe und dann Anfang 2022 vollendet worden sei. Diesen Bereich habe der deutsche Leitindex zuletzt unterboten, dann aber noch über dem Jahres-Verlaufstief, im März bei 14.458 Zählern markiert, einen kleinen Boden gebildet. Von dort aus sei er gedreht und habe diese Zone am Mittwoch und Donnerstag zurückerobert.