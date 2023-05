Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX sah sich gestern die runde 16.000 kurzzeitig von oben an, wurde dann aber erneut scharf abverkauft bis 15.700, so wie schon am Freitag, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.DAX Basisvariante/ 60% Wahrscheinlichkeit (FAVORIT): Der DAX sei nach dem Ausflug über 15.916 in die neutrale Zone (Range) zwischen 15.916 und 15.707 zurückgefallen. Zwischen 15.916 und 15.707 dürfte der DAX auch heute lange Zeit verbleiben, wenn nicht sogar den ganzen Tag. Die Chance des Ausbruchs aus der Range 15.916/15.706 sei aufgrund der sich zeigenden DAX Muster auf der Unterseite am höchsten. Konkret: Zunächst steige der DAX heute von 15.727 bis 15.815/15.825. Ab 15.825 dürfte der DAX wieder etwas fallen, zum Beispiel bis 15.740/15.727. Die Chance auf einen weiteren kleinen DAX Anstieg bestehe ab 15.740/15.727, abermals bis 15.815/15.825. (03.05.2023/ac/a/m)