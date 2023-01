Der US-Leitindex Dow Jones Industrial habe am Montag nach einem impulsarmen Handel 0,34 Prozent niedriger bei 33.517,65 Punkten geschlossen. In den ersten beiden Handelsstunden habe der Dow noch um bis zu knapp ein Prozent zugelegt. Zulegen können hätten im Dow die Tech-Titel. So hätten mit Cisco (ISIN US17275R1023/ WKN 878841), Microsoft (ISIN US5949181045/ WKN 870747), Intel (ISIN US4581401001/ WKN 855681) und Salesforce (ISIN US79466L3024/ WKN A0B87V) gleich vier Aktien aus dem Sektor auf den vorderen Plätzen gelegen - mit Kursgewinnen von bis zu fast fünf Prozent. Für den technologielastigen NASDAQ 100 (ISIN US6311011026/ WKN A0AE1X) sei es entsprechend mit 0,62 Prozent auf 11.108,45 Punkte nach oben gegangen. Der marktbreite S&P 500 habe mit 0,08 Prozent im Minus bei 3.892,09 Zählern geschlossen.



Nach einem starken Jahresstart würden die Investoren in Asien teils vorsichtiger. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten chinesischen Unternehmen an den Festlandbörsen sei zuletzt um 0,2 Prozent gestiegen, während der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong 0,05 Prozent gefallen sei. Der japanische Leitindex Nikkei 225 (ISIN JP9010C00002/ WKN A1RRF6) habe 0,8 Prozent höher geschlossen, nachdem die Börse tags zuvor wegen eines Feiertages geschlossen gewesen sei. Verluste habe es in Australien und Indien gegeben.



Als wichtigster Impulsgeber im weiteren Wochenverlauf würden die US-Verbraucherpreise im Dezember gelten, die am Donnerstag auf der Agenda stünden. Auf Unternehmensseite stünden am heutigen Dienstag erneut die Autobauer um Mercedes-Benz (ISIN DE0007100000/ WKN 710000) und Volkswagen (ISIN DE0007664039/ WKN 766403) im Fokus. Hier habe Kanzler Olaf Scholz zu einem Treffen geladen. Zudem falle der Blick auf Airbus. Das Unternehmen gebe seine Zahlen zum Auftragseingang und den Auslieferungen 2022 bekannt. ABOUT YOU (ISIN DE000A3CNK42/ WKN A3CNK4) veröffentliche seine Quartalszahlen. Nordex (ISIN DE000A0D6554/ WKN A0D655) und SFC Energy (ISIN DE0007568578/ WKN 756857) hätten neue Aufträge gemeldet und dürften damit erneut ins Blickfeld der Anleger geraten. Zudem dürften Anleger weiter die Aktie der SHOP APOTHEKE (ISIN NL0012044747/ WKN A2AR94) im Auge haben. Diese habe zuletzt ein neues Kaufsignal generiert.



(Mit Material von dpa-AFX)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Im DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) stockt die Rally nach 6,5 Prozent Gewinn in den ersten Tagen des Jahres, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Am Dienstag dürfte der deutsche Leitindex weiter von seinem tags zuvor bei 14.832 Punkten erreichten Höchststand seit März 2022 zurückkommen. Der Broker IG taxiere den DAX rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start rund 0,6 Prozent tiefer auf 14.703 Punkte.An der Wall Street hätten am Montag nach starkem Auftakt die Anschlusskäufe gefehlt - der Dow (ISIN US2605661048/ WKN 969420) und der marktbreite S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) hätten letztlich gar im Minus geschlossen. Die globalen Marktstrategen der Bank J.P. Morgan würden nach dem starken Lauf in Europa seit Ende des dritten Quartals 2022 zu Gewinnmitnahmen raten. Die Europäische Zentralbank werde auf Inflationsbekämpfung fokussiert bleiben, was den Aktienmarkt an seinem zyklischen Hoch bremsen dürfte, hätten die Experten um Marko Kolanovic geschrieben. Zudem würden sie damit rechnen, dass ein schwächerer Gewinntrend der Unternehmen stärker in den Blick rücke.