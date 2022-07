Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Am vergangenen Freitag setzte sich die Kaufwelle, die bei 12.434 Punkten begonnen hatte weiter fort und trieb den DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) über die Hürde bei 12.800 Punkten und die dort verlaufende Abwärtstrendlinie an, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Dieser Anstieg habe sich in Folge dieser Kaufsignale ohne große Unterbrechungen bis zum Handelsschluss fortgesetzt und habe schon fast den Widerstand bei 12.919 Punkten erreicht.



Noch könnte die Rally der letzten Tage Teil der Seitwärtsbewegung von Anfang Juli sein und der Anstieg des DAX in Kürzen enden. Zunächst wäre eine Korrektur ausgehend von 12.919 Punkten zu erwarten, ehe bei 12.800 Punkten eine Kaufwelle bis 13.015 und 13.060 Punkte folgen könne. Werde dieser Bereich auch überwunden, stünden die Chancen gut, dass mit dem Tief bei 12.434 Punkten ein neuer Aufwärtstrend begonnen habe. Er hätte erste Ziele bei 13.200 und 13.380 Punkten. Unter 12.740 Punkten dürfte dagegen eine Korrektur bis 12.666 Punkte folgen. Unter 12.619 Punkten wäre der Anstieg gestoppt. (18.07.2022/ac/a/m)



