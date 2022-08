Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) begann gestern schwach, fand aber schon früh sein Tief, vor 10 Uhr, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Was danach eingesetzt habe, werde als Gap Auffüllungs-Aktion Richtung 12.971 (Freitagsschlusskurs) in Folge der kopflosen Montagsaktionen der Sonntagsleser eingestuft.



Der seit Freitag (13.375) laufende neue DAX-Abwärtszyklus habe theoretisch ein 100% measuring Ziel (Wiederholungsstrecke zeitnah verbundener Abschnitte) bei 12.548. Dieser Prozess könne noch bis 02.09. um 17 Uhr andauern, dann ende der Zyklus. DAX-Zwischenanstiege würden vorerst allenfalls das Gap bei 12.971 (Freitagsschlusskurs) schließen. Der Bereich 13.080/13.085 dürfte hingegen bereits schwer zu überwinden sein. Untere Erweiterungsziele seien neben dem logischen 100% measuring Ziel 12.548 auch der Bereich der Jahrestiefs aus März und Juni bei 12.439/12.390 sowie in diesem Zyklus maximal das 161% measuring bei 12.062. (30.08.2022/ac/a/m)



