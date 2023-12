Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Bei unterdurchschnittlichen Umsätzen und einer Hoch-Tief-Spanne von lediglich gut 100 Punkten hat sich der DAX® ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) gestern im Bereich der Marke von 16.700 Punkten eingependelt, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Doch mit der besinnlichen Ruhe könnte es heute vorbei sein, denn in den USA sei es gestern nach einem neuen Rekordstand (NASDAQ 100®) bzw. einem neuen Jahreshoch (S&P 500®) zu einem scharfen "reversal" gekommen. Damit dürfte das zuletzt des Öfteren diskutierte Thema des "heißgelaufenen RSI" kurz vor Weihnachten doch noch mal auf die Agenda rücken - möglicherweise sogar entscheidend werden. Dazu passe auch die euphorische Börsenstimmung. Das neue Jahreshoch beim S&P 500® bzw. das neue Allzeithoch beim NASDAQ 100® lasse die US-Privatanleger jubeln. Gemäß der aktuellen Sentimenterhebung der American Association of Individual Investors (AAII) notiere der Anteil der Bullen auf Jahreshoch (50,9%), während spiegelbildlich der Prozentsatz der Bären (20,9%) auf niedrigem Niveau verharre. Entsprechend zeuge die hohe Bull-Bear-Differenz unverändert von einer gewissen Sorglosigkeit in der Anlegerschaft. (21.12.2023/ac/a/m)