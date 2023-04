Die Aktien von Covestro (ISIN DE0006062144 / WKN 606214) würden auf der Welle der verbesserten Marktstimmung und der Veröffentlichung von besser als erwarteten vorläufigen Quartalsergebnissen steigen. Der Nettoverlust habe 30 Mio. Euro gegenüber einem erwarteten Verlust von 77 Mio. Euro erreicht. Für das EBITDA sei ein Wert von 286 Mio. Euro erwartet worden, während zuvor eine Spanne von 100 bis 150 Mio. Euro angegeben worden sei. Der Konsens habe bei einem EBITDA von 158 Mio. Euro gelegen. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts lägen die Aktien des Unternehmens 1,5% im Plus (14.04.2023, 14:07). J.P. Morgan (ISIN US46625H1005 / WKN 850628) und UBS (ISIN CH0244767585 / WKN A12DFH) hätten nach der Veröffentlichung der vorläufigen Ergebnisse ihre neutrale Bewertung für das Unternehmen beibehalten. Die Deutsche Bank (ISIN DE0005140008 / WKN 514000) habe das Unternehmen mit "kaufen" eingestuft.



Die Aktien von Vonovia (ISIN DE000A1ML7J1 / WKN A1ML7J) hätten in der heutigen Sitzung um fast 2,9% zugelegt. Aroundtown (ISIN LU1673108939 / WKN A2DW8Z) hätten 5,3% gewonnen, LEG Immobilien (ISIN DE000LEG1110 / WKN LEG111) hätten 2,5% und TAG Immobilien (ISIN DE0008303504 / WKN 830350) 4% gewonnen. Alle diese Aktien hätten jedoch zu den schlechtesten Werten seit Jahresbeginn gehört, da sie von den höheren Zinsen betroffen gewesen seien. Der Rückgang der Prognosen für eine Fortsetzung des Zinserhöhungszyklus stärke die Stimmung der Anleger.



Relativ gute Finanzergebnisse von J.P. Morgan, Wells Fargo (ISIN US9497461015 / WKN 857949) und BlackRock (ISIN US09247X1019 / WKN 928193) würden die Stimmung auf dem europäischen Bankenmarkt stützen. Die Aktien der Deutschen Bank würden derzeit um fast 4% zulegen. Nicht anders verhalte es sich mit den Aktien der Commerzbank (ISIN DE000CBK1001 / WKN CBK100), die derzeit mit fast 3% im Plus notieren würden.



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link. (14.04.2023/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die letzte Handelssitzung dieser Woche ist ein wahrer Kampf zwischen Bullen und Bären, so die Experten von XTB.Obwohl die allgemeine Stimmung eher positiv sei (die meisten Aktien würden derzeit Anstiege verzeichnen), sei das Ausmaß der Gewinne selbst begrenzt. Die Aufmerksamkeit der Anleger richte sich heute vor allem auf drei Faktoren. Der erste sei natürlich das Ergebnis der Banken an der Wall Street, das derzeit überraschend positiv ausfalle. Die anderen beiden seien die Makrodaten aus den USA, darunter der Bericht über die Einzelhandelsumsätze und das Stimmungsbild der University of Michigan.