Rückblick: Das größere Pullbackziel 15.270 wurde gestern passend erreicht, wenn alles klappt gibt es nun neue Aufwärtschancen, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Ausblick: Wenn die Marktteilnehmer der Käuferseite stark und resolut genug seien, würden sie den DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) Handel oberhalb der angepeilten horizontalen Pullbacklinie von 15.270 behaupten, also knapp über dem Januar-Hoch, und den Index bald auf neue Jahreshochs ziehen. Verbesserte DAX-Anstiegschancen gäbe es heute nach Stundenschluss über 15.350. Oberhalb von 14.989 liege generell ein DAX Aufwärtstrend vor. Der DAX-Aufwärtstrend könne sich entlang der schwarzen Eindämmungslinie weiter nach oben entwickeln. Demnach wäre heute Anstiegsspielraum bis 15.565 und täglich würden es ca. 20 Punkte mehr. Bei diesem Tempo würde der DAX am 29. März am Allzeithoch 16.290 ankommen können. (07.02.2023/ac/a/m)

