Paris (www.aktiencheck.de) - Der "Schlüssel" war die DAX-Montagskerze vom 23.10.2023; diese repräsentierte erste Käufer großer Adressen, wie aus der Veröffentlichung "daily DAX" der BNP Paribas hervorgeht.Dies habe Rocco Gräfe, Chart-Experte von der BNP Paribas, anhand der langen 200 Punkte Lunte erkannt. Es habe dazu weiter geheißen: "Seitdem kaufte "man" sich weiter im Stillen ein und lässt dann den Kurs oftmals unvermittelt explodieren". So sei es geschehen. Der DAX sei von 14.630 bis 15.270 Punkte gestiegen.Der DAX sei nunmehr weit gekommen und überkauft. Die Stellung zum grünen Aufwärtstrendkanal beweise es. Der DAX wandere demnächst zurück in den grünen Stundenkanal vom Herbsttief und bis zu dessen Aufwärtstrend. Die DAX-Vorbörse (15.195 Punkte) werde durch "PP" und "KIJUN" bei 15.200/15.208 Punkten blockiert. Die nächste DAX-Strecke sei bei dieser Konstellation oftmals eine Fortsetzung des Pullbacks von 15.200/15.208 Punkten bis 15.120 Punkte oder 15.015/14.990 Punkte. Tiefer als 15.015/14.990 Punkte falle der DAX heute kaum, da in diesem Bereich sehr viele stützende Chartelemente zusammenlaufen würden wie EMA200/h1 und Pivot Support S3 (ind. DAX). Ausgehend von 15.120 Punkten seien DAX-Anstiege bis 15.200/15.208 Punkte denkbar. (06.11.2023/ac/a/m)