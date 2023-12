Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX war über das Sommerhoch bei 16.528 ausgebrochen, kam aber seit sechs Handelstagen nicht weiter, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.Die Annäherung an das theoretische Ausbruchsziel 17.824 sei zum Erliegen gekommen. Gestern habe es planmäßig tiefere Tiefs als Donnerstag und Freitag, also DAX Tiefs unter 16.670 gegeben. Ein Aufbäumen von 16.669 habe am Freitagsschlusskurs 16.750 (+75 Punkte) geendet. Danach seien weitere 5-Tages-Tiefs, Tagesschlusskurs 16.651 gefolgt.DAX Intra day: Die heutige DAX Ausgangslage lade per Tageskerzenchart abermals nicht zum Kauf ein. Somit sei eher mit tieferen Tiefs als gestern zu rechnen als mit neuen Jahreshochs über 17.000. Zuvor könnte der DAX heute 16.685/16.692 erreichen. Unterseitig nenne die BNP Paribas die möglichen Tagesziele 16.595 und 16.530, sowie im weiteren Verlauf 16.290. Der DAX habe indes im Stundenkerzenchart seine Überhitzung fast abgebaut (RSI ziehe zu 30), so dass ab 16.595 auch größere Anstiege starten könnten. Oberseitig seien heute theoretisch 16.750 und 16.841 erreichbar. DAX erweitert: Der DAX Trend-Indikator ADX dürfte zudem bald nach unten abdrehen. (19.12.2023/ac/a/m)