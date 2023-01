Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) hat die große mittelfristige Horizontalhürde bei 14.819 vorerst aus dem Weg geräumt, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



14.819 sei der "sell trigger" im Jahr 2022 gewesen, der zum regelrechten Absturz bis 12.439 geführt habe.



Die aktuelle steile DAX-Aufwärtsbewegung vom 02.01.23 sei noch knapp intakt, zeige aber Ermüdungserscheinungen in den Indikatoren (bärische Divergenz im RSI) und bei der Kursbildung (bärischer Keil am potenziellen Ende einer langen Aufwärtstrecke). Zudem sei der VDAX NEW gestern um 5% angestiegen, obwohl der DAX stundenlang am höchsten Punkt des Jahres oszilliert habe. Zusätzlich sei auf das open interest für den kleinen Optionen-Verfall am Freitag zu verweisen, dessen Ausprägung einen Verfall in der Nähe von 15.000 nahelege, aber nur selten darüber. Als intra day Aufgabe sollte man den DAX Keil im Stundenchart weiter verfolgen. (17.01.2023/ac/a/m)



