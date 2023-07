Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX eröffnete gestern am Tagesziel bei 16.201, kam dann aber schon am Vormittag nicht weiter, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.Der Überkauftzustand, der schon am Freitag erzeugt worden sei (krasse window dressing Anstieg), habe durchgeschlagen. Der DAX sei passend von 16.200 bis 16.100 gefallen, so wie es sein sollte. Zitat von gestern: "...Der DAX darf und sollte aus meiner Sicht ausgehend von spätestens 16.200 (gap fill) jederzeit bis 16.100 oder 16.030 fallen. Ab 16.100 und 16.030 sind neue Anstiegsstunden zu erwarten..."DAX NORMAL (60%): Heute sei US-Feiertag, die US-Börsen würden geschlossen bleiben. Der DAX dürfte daher in enger Range oszillieren, oft seu es ein verschenkter Börsentag. Der DAX könnte den Pullback von 16.210 heute ausweiten bis ca. 16.030. Der Bereich 16.028/16.026/16.012 stelle eine nennenswerte, klar erkennbare Unterstützungszone dar. Zwischenanstiege dürften heute kaum über 61,8% Retracements hinauskommen, also bei ca. 16.150 scheitern. DAX BULLISCH: Bei neuen Wochenhochs über 16.210, hätte der DAX-Anstiegschancen bis 16.290 und maximal bis 16.323/16.336. DAX BÄRISCH: Unterhalb von 15.990 würde der DAX heute bis 15.920/15.910/15.902 fallen, tiefer selten. (04.07.2023/ac/a/m)