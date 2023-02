Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) stieg in einem "rush" mit "break away"-Gap über das bisherige Jahreshoch 15.270 bis 15.554, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Freitag habe der DAX in einer Pullbackphase mehrmals die kleine Horizontalunterstützung 15.348 verteidigt.



DAX-Vorbörse ca. 15.350. XETRA Gap down von mehr als -100 Punkten erwartbar. Freitagsschluss des Haupthandels sei ja 15.476 gewesen. Heute gehe es um die Fortsetzung des Pullbacks nach Ausbruch bei 15.270+x. DAX 15.348 sei ein Kandidat für ein DAX-Tief. Das könnte schon gut genug sein, um bis 15.423 (indikativ PP) zu ziehen. Oberhalb von 15.423 wäre 15.555,55 das Ziel. Alternativ würden Pullbacktiefs knapp über 15.270 (Horizontale des ersten größeren Jahreshochs) oder zwischen 15.228/15.222(Gap)/15.185(S3) auftreten und spätestens bei 15.150. Eine Zeitebene höher liege oberhalb von 14.989 liegt ein DAX-Aufwärtstrend vor. (06.02.2023/ac/a/m)



Finanztrends Video zu DAX



