Paris (www.aktiencheck.de) - Was im DAX seit Montag früh sehen war, ist wahrscheinlich der erster DAX-Anstiegsabschnitt nach mehrwöchiger Seitwärtskorrektur, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.Das untere Finale habe zuvor sell-off-artige, leicht panische Züge gehabt und passe recht gut zu dieser Einordnung des DAX.Der DAX setze heute mit hoher Wahrscheinlichkeit zum Pullback an, als Reaktion auf die Aufwärtstrecke vom Wochentief 14.458. Ein Handel unter 15.167/15.150 sollte für die Bestätigung des eingeleiteten Pullbacks sorgen. Sinnvolle Pullbackziele würden 15.082, 15.024 und Freitag auch 14.933 sowie 14.780 und 14.675 darstellen. alternativ: Oberhalb von 15.315 steige der DAX direkt bis 15.660 (Zwischenziel 15.419) und der Pullback bleibe zunächst aus. Sobald der Pullback komplettiert sei, bei starken Märkten falle der Pullback gering aus (14.933 Gap), bei schwächeren Märkten komme der Pullback weiter herunter (14.780/14.675), starte nach Lehrbuch eine zweite Anstiegsstrecke an. (23.03.2023/ac/a/m)