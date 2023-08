Die Powell-Rede sollte für deutliche Kursbewegungen sorgen. Offen sei aber, ob es dem Notenbank-Chef gelinge, die Börsen tatsächlich nach oben zu treiben. Anleger sollten im Vorfeld deshalb abwarten und Pulver trocken halten.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nach einem vorsichtigen Handelsstart habe der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) am Freitag im Tagesverlauf ins Plus gedreht, so Maximilian Völkl vom Anlagemagazin "Der Aktionär".Vor der mit Spannung erwarteten Rede von FED-Chef Jerome Powell auf der Notenbank-Konferenz in Jackson Hole klettere der deutsche Leitindex wieder über 15.700 Zähler. Zinssensible Werte wie Vonovia (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF) oder E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, NASDAQ OTC-Symbol: ENAKF) würden dabei zu den Top-Gewinnern gehören.Ab 16 Uhr werde Powell in Jackson Hole zur weiteren Geldpolitik der US-Notenbank Stellung nehmen. Die Kursentwicklung im Vorfeld zeige, dass sich doch einige Anleger eine Bestätigung erhoffen würden, dass die Geldpolitik bereits straff genug sei und keine weiteren Maßnahmen zum Kampf gegen die Inflation benötigt würden. Klar sei allerdings auch: Die Signale aus der Wirtschaft seien weiter nicht eindeutig. Die Inflation gehe zwar zurück, liege aber nach wie vor über dem angepeilten Ziel von 2%. Der heftige Rücksetzer an den US-Börsen am Donnerstag mit schnellen Gewinnmitnahmen nach den starken NVIDIA (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA)-Zahlen habe untermauert, dass die Unsicherheit hoch bleibe.