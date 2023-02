Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Seit Mitte Januar befand sich der deutsche Leitindex DAX in einer Schiebezone zwischen 14.906 und 15.269 Punkten, so die Analysten der Helaba.Inflations- und Zinsängste hätten in den letzten Tagen das Potenzial auf der Oberseite begrenzt und hinzugekommen seien auch Fragezeichen an der konjunkturellen Perspektive, vor allem in den USA, ungeachtet derer die FED an den Zinserhöhungsplänen bis auf Weiteres festhalte. Die Future-Indikationen seien im frühen Handel vor dem Hintergrund der guten Vorgaben an der Wall Street freundlich und würden zu Beginn einen Sprung über die Widerstandszone erwarten lassen. Dadurch würde zwar zunächst Raum bis 15.542 eröffnet.Technisch sei aber hervorzuheben, dass Stochastik und MACD an Schwung verlieren würden und Rücksetzer in den nächsten Tagen bis in den Bereich 14.900 insbesondere dann nicht ausgeschlossen werden sollten, wenn sich negative Divergenzen ergeben würden. Eine erste Haltemarke ergebe sich bei 14.983 in Form der 21-Tagelinie. (02.02.2023/ac/a/m)