Ausblick: Der Anstieg an den Bremsbereich rund um 15.800 sei zunächst positiv zu werten, wenngleich der Ausbruch über diese Hürde noch bestätigt werden müsse.



Das Long-Szenario: Könnten die Notierungen den Widerstand im Bereich von 15.796/15.805 per Tagesschluss klar hinter sich lassen, sollte es anschließend auch über die 15.900er Marke gehen. Danach müssten dann der GD50 (aktuell bei 15.918) und die mittelfristige 100-Tage-Linie (15.947) überboten werden, um Raum für einen Sprint an die 16.000er Barriere zu schaffen. Oberhalb der runden Tausender-Marke wären die nächsten Hürden bei 16.030, 16.043 und 16'060 zu finden.



Das Short-Szenario: Drehe der Index dagegen wieder nach unten ab, käme zunächst das 2022er Februar-Top bei 15.737 als erste Haltestelle infrage, wobei auf diesem Niveau auch das gestrige Gap wieder geschlossen wäre. Darunter sollte anschließend das März-Top bei 15.706 stützend wirken. Sollte der DAX unter diesen Halt fallen, müsste mit einem Test des Volumenmaximums bei 15.675/15.650 gerechnet werden. Gehe der schief, könnte ein Rückfall an die 15.600er Marke nicht ausgeschlossen werden, die zusammen mit dem Zwischentief vom 25. August bei 15.579 und dem Vorwochentief bei 15.577 eine Auffangzone bilde. (12.09.2023/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Für den DAX ging es zum Start in die neue Woche um 0,4% nach oben, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Nachdem der deutsche Leitindex schon am Freitag einen kleinen Gewinn verbucht habe, hätten die Blue Chips gestern an die positive Tendenz anknüpfen können. Dabei seien die Notierungen zum Opening bei 15.799 mit einem 59 Punkte breiten Aufwärts-Gap an die 15.800er Marke gesprungen und wenig später auf das Tageshoch bei 15.868 Zählern gestiegen. Im Anschluss habe die Aufwärtsdynamik allerdings etwas nachgelassen und die Kurse seien um die 15.800er Schwelle seitwärts gependelt. Mit dem Close bei 15.801 habe sich der DAX fast punktgenau an die Hürde herangeschoben.