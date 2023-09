Auf Unternehmensseite stehe zum Wochenschluss Fielmann (ISIN DE0005772206 / WKN 577220) im Blickfeld. Das Unternehmen habe die Jahresprognose angehoben. Und auch Ørsted (ISIN DK0060094928 / WKN A0NBLH) bleibe im Fokus. Die Analysten von Berenberg hätten hier das Kursziel von 760 auf 600 Dänische Kronen gesenkt, das "buy"-Rating aber aufrecht erhalten. Das Analysehaus Jefferies habe derweil seine Kaufempfehlung für AIXTRON (ISIN DE000A0WMPJ6 / WKN A0WMPJ) bestätigt. Bei BioNTech (ISIN US09075V1026 / WKN A2PSR2) habe Jefferies das Kursziel leicht von 108 auf 111 Dollar angehoben.



Unter Druck stehe weiter VW (ISIN DE0007664039 / WKN 766403). Nachdem in Portugal die Bänder vorübergehend still stünden, würden auch Produktionsausfälle in Deutschland drohen. Nach der starken Entwicklung von Vonovia (ISIN DE000A1ML7J1 / WKN A1ML7J) und Aroundtown (ISIN LU1673108939 / WKN A2DW8Z) zuletzt dürften die Werte auch zum Wochenschluss im Blickfeld der Anleger bleiben.



Der Leitindex Dow Jones Industrial sei am Donnerstag nach einem freundlichen Start sukzessive abgerutscht und habe 0,48 Prozent im Minus mit 34.721,91 Punkten geschlossen. Der marktbreite S&P 500 (ISIN US78378X1072 / WKN A0AET0) sei am Donnerstag letztlich um 0,16 Prozent auf 4.507,66 Punkte gesunken. Der technologielastige NASDAQ 100 (ISIN US6311011026 / WKN A0AE1X) habe ein Plus von 0,25 Prozent auf 15.501,07 Zähler behauptet.



Weitere Maßnahmen Chinas zur Stützung der Wirtschaft hätten die Börsen des Landes am Freitag ein Stück weit angetrieben. Der CSI 300, der die Aktienkurse der größten Unternehmen an den Börsen Shanghai und Shenzen abbilde, sei im späten Handel um rund ein halbes Prozent gestiegen. In Hongkong sei wegen eines Feiertages nicht gehandelt worden. Der japanische Nikkei 225 (ISIN JP9010C00002 / WKN A1RRF6) habe kurz vor dem Handelsende ein halbes Prozent gewonnen.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Vor dem US-Arbeitsmarktbericht dürften positive Vorgaben aus China den DAX am Freitag zunächst wieder in Richtung der Marke von 16.000 Punkten schieben, so Marion Schlegel von "Der Aktionär".Zwei Stunden vor dem Xetra-Start habe der Broker IG den deutschen Leitindex 0,31 Prozent höher auf 15.996 Punkte taxiert. Am Vortag sei er erstmals seit drei Wochen über die runde Marke gestiegen, habe sich aber nicht darüber halten können.Die Marke bleibe also eine hohe Hürde. Gleichwohl sehe es auf Wochensicht mit einer Bilanz von plus 2,3 Prozent gemessen an der aktuellen Indikation gut aus für den DAX. Weitere Stützungsmaßnahmen in China zur Ankurbelung der Wirtschaft sowie überraschend positive Stimmungsdaten für das Verarbeitende Gewerbe hätten den chinesischen Börsen vor dem Wochenende Auftrieb gegeben und die Anlegerlaune auch hierzulande gehoben.