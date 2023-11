Am Donnerstag nach US-Börsenschluss habe bereits Apple (ISIN US0378331005 / WKN 865985) seine Zahlen vorgelegt. Die Aktie sei nachbörslich deutlich abgerutscht: Gut drei Prozent sei es nach unten auf 171,57 Dollar gegangen. Grund sei der maue Ausblick auf das anstehende Weihnachtsgeschäft gewesen. Der iPhone-Konzern habe für das laufende Geschäftsquartal lediglich einen Umsatz auf dem Niveau des Vorjahres vorhergesagt.



Im heutigen Handelsverlauf stünden die Zahlen von folgenden Unternehmen auf der Agenda: Krones (ISIN DE0006335003 / WKN 633500), Kontron (ISIN AT0000A0E9W5 / WKN A0X9EJ), Vonovia (ISIN DE000A1ML7J1 / WKN A1ML7J) und BMW (ISIN DE0005190003 / WKN 519000). Die Aktie von Siemenes Healthineers (ISIN DE000SHL1006 / WKN SHL100) habe am späten Donnerstagabend noch zulegen können. Bloomberg habe berichtet, dass das Diagnostik-Geschäft auf dem Prüfstand stünde.



Die US-Börsen hätten am Donnerstag auf breiter Front zulegen können. Der Dow Jones habe am Ende 1,7 Prozent auf 33.839,08 Punkte gewonnen. Für den marktbreiten S&P 500 (ISIN US78378X1072 / WKN A0AET0) sei es um 1,9 Prozent nach oben auf 4.317,78 Punkte gegangen. Der technologielastige NASDAQ 100 (ISIN US6311011026 / WKN A0AE1X) habe einen Anstieg um 1,7 Prozent auf 14.919,55 Punkte verbucht.



Auch in Asien hätten sich die Börsen überwiegend freundlich gezeigt. Der Hang-Seng-Index in Hongkong (ISIN HK0000004322 / WKN 145733) sei im späten Handel um 2,5 Prozent gestiegen. Der chinesische CSI 300, der die Aktienkurse der größten Unternehmen an den Börsen Shanghai und Shenzen abbilde, habe um 0,8 Prozent zugelegt. In Tokio sei aufgrund eines Feiertags nicht gehandelt worden. (03.11.2023/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die Hoffnung auf ein Ende der Zinsanhebungen in den USA haben am Donnerstag auch den deutschen Aktienmarkt beflügelt, so Marion Schlegel von "Der Aktionär".Der deutsche Leitindex ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) habe am Ende 1,5 Prozent im Plus bei 15.143,60 Zählern geschlossen. Und die positive Tendenz dürfte sich auch zum Wochenschluss fortsetzen. Zwei Stunden vor dem Börsenstart taxiere der Broker IG den deutschen Leitindex 0,5 Prozent höher auf 15.219 Punkte.