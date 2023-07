Ausblick: Bislang habe das Volumenmaximum bei 15.500/15.525 seine Stützkraft erfolgreich unter Beweis gestellt. Mit dem Tageshoch sei sogar der zwischenzeitliche Sprung über den GD100 gelungen, der jedoch noch nicht habe bestätigt werden können.



Das Long-Szenario: Auf der Oberseite müsste der DAX jetzt per Tagesschluss zunächst über das März-Top bei 15.706 und die mittelfristige 100-Tage-Linie (aktuell bei 15.718) steigen. Darüber würde dann der Bremsbereich bei 15.800/15.827 als Widerstand nachrücken, wobei wenig höher (15.846) die untere Kante des offenen Gaps vom vergangenen Donnerstag warten würde. Mit einem Gap-Close bei 15.938 wäre auch die 15.900er Marke überboten, bevor es um den GD50 (15.966) und die 16.000er Barriere gehen würde.



Das Short-Szenario: In der Gegenrichtung sollte weiterhin auf das Niveau um 15.600 geachtet werden, darunter dürfte das Volumenmaximum erneut angesteuert werden. Nach einem Rückfall unter das Level mit dem meisten Handelsvolumen seit März 2020 müsste bei 15.329 mit der Schließung der offenen Kurslücke vom 30. März gerechnet werden. Würden die Kurse anschließend nicht nach oben drehen, könnte es zu einem Test der Volumenspitze bei 15.250/15.225 kommen, bevor weitere Abgaben bis in den Bereich um 15.000 einkalkuliert werden sollten.







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Leitindex ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) konnte gestern an die positiven Tendenzen vom Freitag anknüpfen und 0,5% auf 15.673 zulegen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Die heimischen Blue Chips hätten sich zum Start in die neue Woche zurückgemeldet. Obwohl die Notierungen zunächst mit leichten Verlusten (Opening bei 15.585, Schlusskurs vom Freitag bei 15.603) in die Sitzung gestartet seien, habe es am Ende für einen kleinen Tagesgewinn gereicht. In der Spitze seien die Notierungen sogar bis auf 15.722 Punkte gestiegen, hätten dieses Niveau allerdings nicht halten können und seien schlussendlich bei 15.673 (+0,5%) aus dem Handel gegangen.