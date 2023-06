Nach dem feiertagsbedingt langen Wochenende hätten die US-Aktienmärkte die neue Börsenwoche mit Verlusten begonnen. Der Dow Jones Industrial habe am Dienstag 0,72 Prozent auf 34.053,87 Punkte verloren. Am Freitag sei der Leitindex auf den höchsten Stand seit Ende vergangenen Jahres gestiegen, habe die Gewinne letztlich aber nicht halten können. Der technologielastige NASDAQ 100 (ISIN US6311011026 / WKN A0AE1X) habe sich am Dienstag mit einem moderaten Minus von 0,09 Prozent auf 15.070,15 Punkte besser geschlagen.



An den asiatischen Börsen sei das Gesamtbild am Mittwoch durchwachsen gewesen. Der japanische Nikkei 225 (ISIN JP9010C00002 / WKN A1RRF6) habe sich positiv abgehoben, indem er zuletzt um 0,58 Prozent auf 33.644,33 Punkte gestiegen sei. In China hätten sich die Anleger aber weiter unzufrieden mit den Maßnahmen gezeigt, die das Land zum Anheizen der schleppenden Konjunktur ergreife. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen in Shenzen und Shanghai habe 0,76 Prozent auf 3.894,48 Punkte verloren. Der Hang Seng-Index (ISIN HK0000004322 / WKN 145733) der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong habe dies mit einem Abschlag von 2,1 Prozent getoppt.



Auf Unternehmensseite im Fokus stehe weiter die Aktie von Covestro (ISIN DE0006062144 / WKN 606214). Hier gebe es Übernahmespekulationen. Zudem stehe die Deutsche Post (ISIN DE0005552004 / WKN 555200) im Blickfeld, nachdem der Konkurrent FedEx (ISIN US31428X1063 / WKN 912029) am Vorabend mit seinen Quartalszahlen enttäuscht habe. Anleger dürften zudem auf die Lufthansa (ISIN DE0008232125 / WKN 823212) schauen. Diese habe für ihren Geschäftsreisedienstleister Airplus einen Käufer gefunden. Die Stockholmer SEB Kort Bank werde die Lufthansa-Tochter für 450 Millionen Euro übernehmen, habe die Fluggesellschaft am Mittwoch in Frankfurt mitgeteilt. Bei Volkswagen (ISIN DE0007664039 / WKN 766403) finde heute der Kapitalmarkttag statt, bei Daimler Truck (ISIN DE000DTR0CK8 / WKN DTR0CK) die Hauptversammlung.



Im Fokus stünden zudem einige Analysteneinschätzungen. Jefferies habe das Kursziel von Amazon (ISIN US0231351067 / WKN 906866) von 135 auf 150 Dollar erhöht, die UBS sehe adidas (ISIN DE000A1EWWW0 / WKN A1EWWW) nun als Kaufchance. Bislang habe die Schweizer Großbank das Papier mit "Neutral" eingestuft. Stifel habe LANXESS (ISIN DE0005470405 / WKN 547040) von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 51 Euro auf 33 Euro.



(Mit Material von dpa-AFX) (21.06.2023/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Von seiner Schwäche in dieser Woche dürfte sich der DAX am Mittwoch zunächst etwas erholen, so Marion Schlegel vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Der Broker IG taxiere den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,25 Prozent höher auf 16.152 Punkte. Damit halte sich der DAX recht komfortabel über der runden Marke von 16.000 Punkten. Am vergangenen Freitag habe er mit 16.427 Punkten ein Rekordhoch erreicht.Nun würden Anleger auf eine Rede des US-Notenbankchefs Jerome Powell vor dem Finanzausschuss des Repräsentantenhauses am heutigen Nachmittag warten.